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Hanychová dostala otázku na Lelu Ceterovou a jednou větou setřela Vémolu. Ženy v komentářích jí tleskají

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Agáta Hanychová na zářijové show Koťák NOT Live nepřímo, ale ostře mířila na Karlose Vémolu. Krátký úryvek z akce bez kamer se rozšířil po sítích a vyvolal vlnu reakcí.
Agáta Hanychová

Agáta Hanychová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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