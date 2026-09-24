Ulice hlásí velký návrat. Gábina zasáhne do děje, i když před rokem seriál opustila z vlastní vůle

Vloni v červenci se rozhodla po dvaceti letech ukončit svoji kariéru v nekonečném seriálu Ulice a jak sama říkala, je čas se posunout dál. Proč se nyní vrací Gábina v podání Anety Krejčíkové do děje? A co prozradila? Konec po dvaceti letech
Po vzájemné dohodě s tvůrci Ulice před více než rokem ohlásila Aneta Krejčíková odchod ze seriálu. Natáčet začala jako čtrnáctiletá a v čerstvých čtyřiatřiceti se rozhodla svoji Gábinu opustit – přesněji řečeno se s ní odstěhovat do Berlína. Práci v ateliérech Ulice označila za velmi intenzivní, a navíc byla na jednom místě dvě desítky let s krátkými pauzami.
„Nicméně mám v sobě hrozně moc tvůrčí energie, ale vlastně mi na to nezbývá energie a čas. A mně to přijde strašná škoda a nechci na to přijít pozdě,“ svěřila se v rozhovoru pro TV Nova v červenci 2025.
Zároveň si uvědomovala, že vychází z komfortní zóny, protože musí zajistit nejen sebe, ale i své děti. Byla si však jistá, že to zvládne a dodala, že se jednoduše potřebuje nadechnout.
„Vzhledem k tomu, že mě tvůrci nehodili do výtahové šachty, tak vlastně mám tady dveře otevřený,“ smála se v posledním rozhovoru v ateliérech Ulice. „Ono totiž když člověk stagnuje na jednom místě, tak to začne trošku hnít. A myslím, si že je pro všechny dobrý, když se to tak obměňuje.“ Proč se vrátila?
Do starých známých míst se tak vrátila po roční pauze a nemůže si to vynachválit, protože má kolem sebe ve své dějové lince skvělou partu. Z návratu byla, jak sama přiznala, dojatá.
„Gábina vlastně potřebuje vyřešit… Nebo balancuje vlastně jak to pracující maminky mají. Ten neustálý balanc mezi prací a rodinným životem tam je přítomen furt, takže asi tohle je ten důvod, proč se vrátila. Ale ten technickej důvod je ten, že je potřeba, aby se tahle dějová linka – aby neupadla do zapomnění a zatracení a mohla se posunout dál. Takže jsem přijela posunout děj dopředu,“ uvedla nyní ke svému dalšímu působení. Aneta Krejčíková jako Gábina z Ulice, FOTO: Distr. Archiv TV Nova
Když před více než rokem končila, v návrat, jak sama přiznala, nedoufala.
„Já jsem odcházela s tím, že prostě odcházím,“ svěřila se.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, tv.nova, Autor, Rozhovor s A. Krejčíkovou).