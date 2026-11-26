Dolar za deset korun? Muž z Jesenicka uvěřil pohádce a přišel o půl milionu
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Dolar za deset korun? Muž z Jesenicka uvěřil pohádce a přišel o půl milionuZdroj: Pixabay.com
Článek byl publikován 26.11.2026 18:01
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