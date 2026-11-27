Příval sněhu přinesl na Přerovsku vážné nehody. Hasiče zalarmoval i systém eCall
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Příval sněhu přinesl na Přerovsku vážné nehody. Hasiče zalarmoval i systém eCallZdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Článek byl publikován 27.11.2026 08:02
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