Finanční závazky státu v podobě, jak jsou obsaženy v koncesionářské smlouvě na dostavbu dálnice D35, dnes schválila Poslanecká sněmovna. Závazky v objemu 123 miliard korun budou vyplaceny v letech 2033 až 2054. Dostavba se týká úseku mezi Opatovcem na Svitavsku a Mohelnicí na Šumpersku a má být hotova v příštích šesti letech. Více než 35 kilometrů dálnice formou PPP projektu postaví a poté bude udržovat za 71,32 miliardy korun konsorcium ViAlliance35, které uspělo v tendru, jenž se začal připravovat už za minulé vlády v roce 2022. Návrh tak podpořila i většina opozice.
Dobudovaný úsek dálnice, která bude severní spojnicí Čech a Moravy a alternativou k přetížené D1, po uplynutí koncesní lhůty předá koncesionář státu, řekl poslancům ministr dopravy
Ivan Bednárik (za SPD).
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„Smlouvu s konsorciem ViAlliance35 chceme podepsat v polovině prosince. Ještě před Vánocemi chceme předat staveniště a zahájit přípravné práce. Oba úseky se budou stavět současně. Na konci roku tak bude každý úsek D35 buď v provozu, nebo ve výstavbě,“ sdělil šéf resortu dopravy.
Důležitý úsek D35 za Mohelnicí odvede dopravu z kapacitně nevyhovující silnice přes takzvaný Mohelnický kopec.
„Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení stávající silnice I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity a bezpečnosti dopravy a obyvatel,“ uvádí k připravované výstavbě Ředitelství silnic a dálnic.
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Jen tato část stavby označená D35 Staré Město – Mohelnice počítá s vybudováním 29 mostů, realizací čtyř mimoúrovňových křižovatek a také stavbou více než 1300 metrů dlouhého tunelu Maletín. Řešený úsek měří přes 17 kilometrů a již od loňska zde probíhají zemní práce a další přípravné úkony v území budoucí dálnice včetně záchranného archeologického výzkumu. Záměr je důležitý i pro další navazující úpravy – právě do nové křižovatky Mohelnice-sever má ústit přeložka silnice I/44, tedy dlouho očekávaný obchvat obce Libivá.
Částka 71,32 miliardy představuje čistou současnou hodnotu budoucích plateb, které bude stát konsorciu postupně vyplácet za vybudování, financování, provoz a údržbu dálnice včetně dvou tunelů. Na to upozornil za poslance STAN Jan Papajanovský, podle něhož by se mohla celková cena navýšit v důsledku inflace či nečekaných změn v geologickém podloží. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib měl výhrady k ceně za dostavbu konsorciem. Podle jeho propočtů by stát dostavbu mohl pořídit za zhruba poloviční sumu. Piráti jako jediní návrh nepodpořili.
Podle předkládací zprávy pro poslance se úhrada první platby za dostupnost nové dálnice předpokládá za listopad 2032 po zprovoznění plánovaném na konci října 2032. ŘSD zatím v informačních materiálech k oběma úsekům uvádí termín uvedení do provozu v roce 2031.
Část nákladů Česká republika zaplatí v korunách a část v eurech. Návrh usnesení uvádí celkové částky 42,1 miliardy korun a 3,2 miliardy eur. Konsorcium se bude starat i o správu dálničního úseku v délce 17 kilometrů mezi Litomyšlí a Opatovcem, který už nyní buduje stát.
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„Celkové platby za dostupnost bez zohlednění srážek za dobu koncese představují částku cca 123 miliard korun bez daně z přidané hodnoty,“ uvádí materiál. Tyto platby za dostupnost dálnice bude moci stát snížit například kvůli horší kvalitě dálnice. Zhotovitel na druhé straně bude mít nárok na vyšší platbu v případě neočekávaně vysoké inflace nebo třeba nečekaných geologických potíží.
PPP je způsob výstavby a provozu veřejné infrastruktury, při kterém se na projektu podílí soukromý investor, který stavbu financuje, vybuduje a po určitou dobu provozuje. Stát mu za to platí. Sněmovna podle zákona o pozemních komunikacích musí s finančními závazky souhlasit, jinak nelze smlouvu se zhotovitelem uzavřít.
Konsorcium ViAlliance35, které založily společnosti Cintra Global SE, Strabag Motorway GmbH, Budimex S.A. a Invesis B.V., podle ministerstva financí předložilo nejvýhodnější cenovou nabídku.
Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku. Dálniční propojení z Hradce Králové do Liberce má být hotovo z větší části kolem roku 2029. Pevný termín dokončení zatím nemá úsek mezi Turnovem na Semilsku a Úlibicemi na Jičínsku.