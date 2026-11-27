Při bouračce u Hranic zemřel 90letý řidič skútru. Policie hledá svědky i záznamy
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Při bouračce u Hranic zemřel 90letý řidič skútru. Policie hledá svědky i záznamyZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 27.11.2026 06:08
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