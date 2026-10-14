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Talíře, které kdysi zdobily zeď každé babičky, se dnes prodávají i za 50 000 Kč

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Dennívýzva
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Visel nad kuchyňskou linkou, nikdo si ho nevšímal a nakonec skončil v krabici na půdě. Jenže malovaný porcelánový talíř se dnes prodává na aukcích za desítky tisíc korun a sběratelé kvůli němu objíždí celou republiku. Pokud po babičce zdědíte starý příbor nebo sadu nádobí, než ho vyhodíte, raději si přečtěte, co může být skutečně cenné.
Fotografie malovaných retro talířů

Fotografie malovaných retro talířů

Zdroj: Foto: pxHere, Kdysi zdobily zdi u našich babiček. Dnes vám za ně sběratelé utrhají ruce
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 01:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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