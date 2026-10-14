Talíře, které kdysi zdobily zeď každé babičky, se dnes prodávají i za 50 000 Kč

Dlouho visel nad kuchyňskou linkou jako kulisa, ne něco, čemu by doma někdo věnoval pozornost. Pak putoval do krabice na půdu. Dnes se přitom malovaný porcelánový talíř objevuje v aukcích za desítky tisíc korun a někteří sběratelé kvůli podobným kusům jezdí přes půl republiky. Jestli jste po babičce zdědili starý příbor, porcelán nebo sadu nádobí, neházejte je hned do kontejneru. Některé věci mohou mít překvapivou cenu.
Z kuchyňské výzdoby na aukční síň: Jak to celé začalo
Barevný talíř s malovanou růží patřil ještě nedávno k věcem, které měl člověk prostě zažité. Za socialismu stál zhruba 40 Kčs a v kuchyních se objevoval často, nad linkou, vedle hodin, někdy mezi poličkou s hrnky a kastroly. Roky šlo o obyčejnou dekoraci, kterou skoro nikdo neřešil. Jenže s návratem zájmu o retro předměty se z takového talíře postupně stal sběratelský kus s docela konkrétní tržní cenou.
Nejvíc se dnes mluví o talířích značky Ditmar-Urbach, spojovaných s Bruselem, tedy s tehdejší výstavou Expo 58, kde česká keramika bodovala, viditelný na eSbírky. U těchto kusů se na Aukru objevují ceny kolem 50 000 Kč. Pokud je talíř ve výborném stavu a jde o výjimečný exemplář, může se částka vyšplhat i přes 100 000 Kč. Je to zvláštní kontrast: před deseti lety by podobná věc často skončila mezi „harampádím“.
U starého porcelánu je ale potřeba i trochu umírněného přístupu. Na trhu se objevují i padělky a repliky, které mohou nezkušenému kupci připadat jako poctivý starý kus. Základní kontrola je přitom banální: podívat se na výrobní značku na zadní straně talíře. Ideálně tam má být také číslo formy nebo údaj k výrobě. Bez podobných stop se původ ověřuje těžko a někdy to ani není možné.
Co dalšího z půdy může mít nečekanou hodnotu
Porcelánové talíře nejsou jediná věc, po které sběratelé pátrají. Při vyklízení půdy nebo sklepa se vyplatí aspoň na chvíli zastavit, otevřít krabice a nebrat všechno jako odpad. Pozornost si zaslouží hlavně tyto předměty:
- Staré skleněné lahve a flakóny od parfémů – hlavně předválečné kusy z českých skláren se v aukcích prodávají za stovky až tisíce korun za kus.
- Kovové hračky a plechová autíčka ze 60. a 70. let, ideálně ještě v původní krabici – běžnější kusy začínají na několika tisících, vzácnější jdou výš.
- Staré kuchyňské váhy s litinovou miskou – pokud jsou funkční a mají původní závaží, sběratelé o ně mívají výrazný zájem.
- Retro reklamy a plechové cedule – původní cedule na Kofolu, Spartakiádu nebo státní podniky se prodávají v tisícových částkách.
- Staré fotoaparáty značky Flexaret nebo Exa – česká a německá optika z éry NDR a socialismu si drží zájem fotografů i sběratelů.
Jak postupovat, když něco najdete
Než podobnou věc prodáte za pár stovek na bleším trhu, zkuste si udělat základní průzkum. Pomůže prohlédnout dokončené aukce na Aukru nebo na evropském portálu Catawiki. Důležité jsou hlavně skutečně prodané položky, ne přestřelené nabídky, které nikdo nekoupil. Pokud si stále nejste jistí, dá se obrátit na odhadce nebo specializovaný antikvariát. Konzultace za pár stovek může u lepších kusů dávat smysl.
Největší škoda vzniká ve chvíli, kdy se věci vyhazují narychlo. Jeden zaprášený karton z půdy může klidně ukrývat předměty za několik tisíc korun. Chce to jen nebrat první dojem jako jistotu.
Tipy, jak na starožitnosti narazit i mimo vlastní půdu
Koho toto téma chytne a chtěl by začít sbírat nebo nakupovat, může zkusit menší bleší trhy mimo velká města. Bývají zajímavější než ty pražské, už jen proto, že prodávající často nesledují aktuální internetové ceny tak pečlivě. Vyplatí se sledovat i pozůstalostní aukce, kde se najednou prodávají celé domácnosti. Někdy tam leží obyčejné věci, jindy kus, který člověka donutí se vrátit ještě jednou ke stolu a podívat se zblízka. Bez času, trpělivosti a trochy štěstí to ale nejde.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Aukro, Catawiki, eSbírky, Instagram kolobehricany