Babičky je věšely v kuchyni, dnes se válí po půdách: Sběratelé za ně přitom platí i 2 500 Kč

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Babičky je věšely v kuchyni, dnes se válí po půdách: Sběratelé za ně přitom platí i 2 500 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vyšívaná kuchařka visela u sporáku v každé domácnosti. Dnes za zachovalý originál sběratelé platí až 2 500 Kč. Víte, co máte doma na půdě?
Skica vyšívané kuchařky
Zdroj: Foto: ChatGPT / AI, skica vyšívané kuchařky
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