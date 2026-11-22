V Charvátech bylo opevněné sídliště ze starší doby bronzové, odhalily vykopávky
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V Charvátech bylo opevněné sídliště ze starší doby bronzové, odhalily vykopávkyZdroj: Archeologické centrum Olomouc
Článek byl publikován 22.11.2026 09:05
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