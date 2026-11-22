Fillovo Zátiší s kytarou se v Praze vydražilo za rekordních 24,5 milionu korun
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Fillovo Zátiší s kytarou se v Praze vydražilo za rekordních 24,5 milionu korunZdroj: European Arts
Článek byl publikován 22.11.2026 09:00
Jedna z největších současných hvězd světového cirkusu James Thierrée s uměleckou rodinou vystoupí v únoru v...
Fotbalisté Slavie v 15. kole první ligy zvítězili v Olomouci 2:0. Obhájci titulu zůstali jediným...
Mimořádnou událost na železnici řešili v sobotu dopoledne v Praze železničáři i Drážní inspekce. Při...
Letiště Praha upozorňuje cestující na podvodné webové stránky, které se vydávají za oficiální rezervační...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →