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Svaz průmyslu odmítá mimořádnou daň pro rafinerie

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Dennívýzva
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Záměr zavést mimořádnou daň pro rafinérský sektor vyvolal výhrady Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle organizace by vládní návrh mohl oslabit předvídatelnost podnikatelského prostředí.
Svaz průmyslu odmítá mimořádnou daň pro rafinerie

Svaz průmyslu odmítá mimořádnou daň pro rafinerie

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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