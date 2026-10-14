White chtěl zápas Fury vs. Joshua do Madison Square Garden, Hearn si prosadil Británii. Stadion pro 80 tisíc je vyprodaný

Na jižním trávníku Bílého domu stálo 14. června 2026 pódium organizace UFC a mezi hosty se objevil Tyson Fury. Bývalý mistr světa v těžké váze dostal krátký prostor před kamerou, fanoušci čekali datum zápasu s Anthonym Joshuou a nedočkali se. Oznámení nepřišlo, přišly dvě věty o ničem. Dana White, šéf UFC, k tomu po měsících řekl své v podcastu Pata McAfeeho a použil slovo, které se do tiskové zprávy nedostane. Redakce MMAmag k tomu složila dohromady veřejné stopy od fotogalerie Bílého domu až po čísla z prodeje vstupenek v Cardiffu.
Ticho na trávníku Bílého domu
Freedom 250 byla mimořádná show UFC, tedy největší organizace smíšených bojových sportů, odehraná přímo v zahradě prezidentského sídla. Že se chystá něco velkého, se vědělo předem.
Sky Sports uvedl, že Fury a White velké oznámení avizovali, a sám Fury v rozhovoru s Jonem Anikem řekl: „Myslím, že nechám mluvit Danu, ale je to obrovské oznámení.“ Nic z toho pak nezaznělo.
Proč, vysvětlil White až v rozhovoru zveřejněném 14. října 2026. Server
MMA Fighting, který jeho výroky přinesl, cituje: „Jo. Staly se kraviny. Od té doby se toho dělo hodně.“ Konkrétnější White nebyl, podle něj ale měl na Freedom 250 padnout právě zápas Furyho s Joshuou. Do fotogalerie Bílého domu z akce nahlédla i redakce MMAmag; z popisku jedné fotografie plyne, že Fury toho dne skutečně stál v Modrém pokoji prezidentského sídla.
Zdržení přitom nebylo jen o termínu. White chtěl zápas úplně jinde než tam, kde se nakonec odehraje.
Madison Square Garden, nebo britský kotel. Kdo komu ustoupil
Whiteova představa byla jednoduchá: New York. Podle MMA Fighting v rozhovoru řekl:
„Eddie hodně tlačil na to, aby to bylo v Británii. Já jsem se to snažil dostat do MSG.“ Zkratkou myslí newyorskou halu Madison Square Garden, o které tvrdí, že by se vyprodala díky irským fanouškům stejně jako kdysi u zápasů irské hvězdy UFC Conora McGregora.
Proti stál Eddie Hearn, šéf promotérské stáje Matchroom Boxing, a sám Joshua.
The Guardian cituje Hearna: „Kdybychom to nedali do kontraktu, což byl požadavek Anthonyho Joshuy, že zápas musí být v Británii, neměli bychom se o co opřít. Tenhle zápas by byl v Americe.“ Rozhodla tedy smlouva, ne promotérský vkus. A White v říjnovém rozhovoru mluví úplně jinak: Británie je podle něj skvělé místo pro sportovní akce a atmosféra bude výborná.
Proč se boxerský zápas řeší na webu o MMA? White tvrdí:
„Zápas propagujeme a produkujeme.“ Netflix na svém webu Tudum uvádí, že na propagaci akce spolupracuje White se stájí The Ring podnikatele Turkiho Alalshikha; oficiální stránka akce u Matchroomu žádný úplný seznam promotérů neuvádí.
Hearnovi dal za pravdu prodej vstupenek a čísla, která po něm zbyla.
Fronta přes půl milionu lidí a stadion, který zmizel za hodinu
Veřejný prodej odstartoval 9. října 2026 a skončil během hodiny. Server
Cardiff Life s odvoláním na BBC Sport napsal, že ve virtuální frontě stálo pár minut po spuštění přes 500 000 lidí. White k tomu přidal, že v aréně pro 80 000 diváků zbývalo při startu prodeje méně než 700 míst.
Redakce MMAmag postavila Whiteovo číslo proti kapacitě, kterou pro toto boxerské uspořádání uvádí
web cardiffského stadionu. Vychází z toho méně než 0,9 % volných míst. Protože White mluví o méně než sedmi stovkách, jde o horní hranici, ne o přesný podíl.
Údaj Hodnota Zdroj Maximální kapacita pro tento zápas 80 000 web stadionu, 24. 9. 2026 Volná místa při spuštění prodeje méně než 700 Dana White v podcastu Pata McAfeeho Podíl volných míst z kapacity pod 0,9 % výpočet redakce MMAmag
Takže ano, veřejný prodej je pryč. Zbývá ověřený přeprodej a balíčky se zájezdem, jejichž nabídka se mění ze dne na den.
Promotérská otočka po vyprodaném Cardiffu
White prohrál dvě bitvy, o kterých si myslel, že je má v kapse. Nedostal scénu před Bílým domem a nedostal ani New York. V říjnovém rozhovoru o Británii mluví jako o nejlepším možném řešení a tváří se, že to tak bylo celou dobu. Tak se promotérský byznys dělá odjakživa: prohraná jednání se po vyprodání převypráví jako vize.
Zajímavější je ale to, co z toho plyne pro fanouška MMA. Boxerské megazápasy přestaly být cizí planetou a šéf UFC je propaguje, produkuje a komentuje stejným jazykem jako turnaje v kleci. Jestli v Cardiffu zafunguje i atmosféra, kterou White slibuje, bude mít argument pro příště. A čeští diváci si k tomu musí dopočítat jednu nepříjemnou věc.
Pro českého diváka to bude noc, která skončí po druhé ráno
Zápas se má odehrát 11. prosince 2026 v Cardiffu. Brány se podle informací na Ticketmasteru otevřou v 17:00 místního času a hlavní zápas je avizovaný přibližně na 1:00, přičemž časy podléhají licenčním podmínkám. Z údajů, které u akce uvádí Ticketmaster a které redakce MMAmag přepočítala na české pásmo, vychází start hlavního zápasu přibližně na 2:00 v noci na 12. prosince 2026. Netflix zároveň slibuje živý přenos pro své členy bez příplatku.
Dvě hodiny ráno, spící republika a osmdesátitisícový stadion na druhém konci Evropy. White nedostal trávník před Bílým domem ani halu v New Yorku, dostal ale arénu, která zmizela z prodeje dřív, než stihl vymyslet lepší kulisu. Oznámení, které tenkrát nikdy nezaznělo, nakonec nikdo nepotřeboval.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková