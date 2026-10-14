Vítězná koalice si v Praze 6 chválí neútočnou kampaň, chce zlepšit komunikaci s veřejností

STAN v Praze 6 zvítězil s 24,32 procenty a bude mít 12 zastupitelů. Druhá Praha 6 sobě dostala 20,34 procenta a bude mít deset zastupitelů stejně jako ODS s KDU-ČSL na třetím místě 19,82 procenty.
Strany už v koalici byly poslední čtyři roky a budou pokračovat. „Před čtyřmi lety jsme v této sestavě měli 23 mandátů, dneska jich v zastupitelstvu máme 32. Tak jsme si tento vzkaz od voličů vyhodnotili v tom, že je tu zájem pokračovat. Proto jsme poměrně rychle přikročili k debatám,“ řekl Petr Prokop, lídr vítězného STAN, který se stane starostou.
Předběžně dohodnuti byli už před volbami, i tak ale Prokop komunikuje s opozicí, ve které bude ANO, TOP 09 a Piráti.
„Naše politická kultura je nadstandardně vysoká. Určitě chci, aby to pokračovalo. Chceme opozici dát prostor adekvátně její pozici, ať se jedná o konkrétní věci, projekty, se kterými přicházejí,“ uvedl Prokop.
Prokop na postu starosty vystřídá Jakuba Stárka (ODS). Ten bude místostarosta a jako radní dostane gesci územní rozvoj.
Ten měl na starost Václav Kožený (ODS), který se bude věnovat významným investicím, energetice a IT. Tím, že STAN posílil, dostane jednu gesci navíc, sociální a zdravotní. Tu mělo poslední čtyři roky ODS s KDU-ČSL. Jinak by si radní podle vyjádření Prokopa měli nechat své gesce.
Statutární místostarostkou bude Mariana Čapková (Praha 6 sobě), místostarosty ještě kromě Stárka Václav Kožený, Petr Palacký (Zelení) a Jan Lacina (STAN).
Koaliční smlouvu chce Prokop podepsat ještě před ustavujícím zastupitelstvem, to se bude konat začátkem listopadu.
Prokop vidí prostor ke zlepšení v komunikaci radnice směrem k veřejnosti. „Jsou momenty a problematiky, které mají logicky ve společnosti jak zastánce, tak odpůrce. Tyto věci je potřeba ze strany radnice odkomunikovat tak, aby obě strany byly srozuměny. Typicky se to týká dopravy, v oblastech, které polarizují společnost. Parkování, preference MHD,“ řekl.
Odlišné názory mají koaliční partneři třeba právě v oblastech dopravy nebo rozvoje lokalit. Uvedli, že stejně jako před čtyřmi lety se nemusí před podpisem smlouvy dohodnout na všem.
Všichni zástupci si pochvalovali i volební kampaň. „Zajímavým momentem kampaně bylo, že prakticky nikdo neničil kampaňové předměty, kostky a podobně. Když se podíváte na Prahu 10, kde o toto vznikla válka. Je to tím, že je tu nasazena vysoká kultura i vysoká kultura jednání, nasazená minimálně od Jakuba Stárka z těch předešlých čtyř let. A ono se to propisuje do veřejnosti. Kampaň byla neagresivní, neútočná, my jsme všichni prezentovali svoje závěry, svoje priority, to, čeho jsme dosáhli, nešli jsme do sebe," konstatoval Jan Lacina.