Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kandidát na pražského primátora prosazuje mýto. Rezidenti by mohli mít výjimku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Praha by v budoucnu mohla zavést mýto za vjezd automobilů do města. Petr Hlaváček z hnutí STAN v nedělní debatě České televize 11. října 2026 prohlásil, že Praha bude mít určitě mýto.
Kandidát na pražského primátora prosazuje mýto. Rezidenti by mohli mít výjimku

Kandidát na pražského primátora prosazuje mýto. Rezidenti by mohli mít výjimku

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 13:30

Reklama
Další články z Trade-off
Su-35 bez odpovídače i rádia. NATO u Pobaltí zachytilo sedm letounů
Su-35 bez odpovídače i rádia. NATO u Pobaltí zachytilo sedm letounů
Svaz obchodu varuje před rizikem předražených jízd taxi v Praze
Svaz obchodu varuje před rizikem předražených jízd taxi v Praze

Od 1. října 2026 v Praze neplatí dosavadní cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr....

KOMENTÁŘ: Čeká nás potravinový šok? Zapomeňte na ropu. Inflační bomba se skrývá na poli
KOMENTÁŘ: Čeká nás potravinový šok? Zapomeňte na ropu. Inflační bomba se skrývá na poli

Celý svět s napětím sleduje, co se děje na Blízkém východě a co uzavření jednoho průlivu udělá s cenou...

Obce mají na účtech 408 miliard korun. Dluží 70,7 miliardy
Obce mají na účtech 408 miliard korun. Dluží 70,7 miliardy

České obce za posledních patnáct let snížily svůj celkový dluh téměř o 15 %. Zároveň mají na bankovních...

Stavební spoření plánuje sjednat 26 % mladých Čechů
Stavební spoření plánuje sjednat 26 % mladých Čechů

O stavební spoření mají největší zájem mladí lidé. Novou smlouvu si plánuje sjednat 26 % Čechů ve věku 18...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.