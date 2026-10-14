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Ani jeden hráč Slavie se nedotkl svého maxima, přiznal Trpišovský. Porážku v Baku si nedokázal vysvětlit

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Slavia prohrála v Lize mistrů se Sabahem 0:2 a po dvou kolech nemá bod. Trenér Trpišovský nešetřil nikoho, ani sebe, ani kabinu.
Ani jeden hráč Slavie se nedotkl svého maxima, přiznal Trpišovský. Porážku v Baku si nedokázal vysvětlit

Ani jeden hráč Slavie se nedotkl svého maxima, přiznal Trpišovský. Porážku v Baku si nedokázal vysvětlit

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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