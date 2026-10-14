Ani jeden hráč Slavie se nedotkl svého maxima, přiznal Trpišovský. Porážku v Baku si nedokázal vysvětlit

Bylo úterý 13. října, Olympijský stadion v Baku a zápas, ve kterém měla Slavia v celé ligové fázi nejsnáze bodovat. Sabah, ázerbájdžánský nováček s nejhorším klubovým koeficientem ze všech 36 účastníků, do té doby v Lize mistrů nevstřelil gól. Po devadesáti minutách měl první góly, první čisté konto i první výhru v historii. Slavia odjížděla s nulou a s trenérem, který na tiskové konferenci nehledal výmluvy. „Hráči jsou vyčerpaní, dali do toho všechno. Nemůžu říct ale jméno ani jednoho hráče, který by se dotkl svého maxima,“ řekl Jindřich Trpišovský. Nemířil na jednotlivce. Mířil na celý tým, a tím vlastně i na sebe.
Dvě ztráty, dva góly
První poločas skončil 0:0 a pro Slavii to byl nejlepší možný výsledek té fáze zápasu. Lukáš Provod ho po utkání pro iROZHLAS označil za nevysvětlitelně špatný, bez energie, bez agresivity a bez pohybu. Nejblíž gólu byl na konci půle Vlček, ale míč do sítě nešel.
Po přestávce přišel trest rychle. Ve 49. minutě Slavia ztratila míč, nezareagovala na soupeře a nikdo nedostoupil volného Kaheema Parrise. Ten skóroval. Trpišovský to později popsal přesně: „strašně hloupé“ chyby. Slavia pak tlačila a měla šance minimálně na dva góly. Podle ČTK dvakrát zachraňovali domácí na brankové čáře a gólman Pokatilov vychytal Provoda. Vyrovnání nepřišlo. Ve 88. minutě po další ztrátě uzavřel skóre Joy-Lance Mickels.
Slavia nastoupila v sestavě Markovič; Holeš, N’Guessan, Zima; Vlček, Moses, Sadílek, Šturm; Provod, Chorý, Ayaosi. Během zápasu ještě poslala na hřiště Suleimana, Nowaka, Chytila, Isifeho a Kubiaka. Ani jedno střídání zápas neotočilo.
„Nemůžu říct jméno ani jednoho hráče“
Na pozápasové tiskové konferenci, jejíž přepis zveřejnil oficiální web SK Slavia Praha, Trpišovský vyjmenoval příčiny jednu po druhé. Ztráty míče. Chybějící individuální kvalita na postech. Pomalé rozhodování. Neproměněné šance. A střed hřiště: „Soupeř nás přehrál ve středu hřiště.“
Sabah tam postavil dvojici Rachmonalijev a Lepinjica a nad ni trojici Parris, Du Queiroz, Simić. Právě touto osou si domácí po přestávce otevírali prostor, zatímco Slavii po pravé straně podle trenéra moc nešlo. Konkrétní jména zmínil Trpišovský až u šancí: „Vlčáka“ na konci první půle a „Proviho“ při zakončeních. Ne jako viníky, ale jako příklad toho, co Slavii v Evropě dlouhodobě chybí: aby míč skončil v bráně i ze situací, které vypadají jako gólové.
Únavu trenér zmínil hned v první větě. Podle nás je to ale polehčující okolnost, ne vysvětlení. Provod sám připustil náročný program, zároveň ale řekl, že kádr je široký a rotace proběhnou. Únava nevysvětlí, proč Slavia proti nejslabšímu soupeři soutěže hrála podle Slávistických novin šedesát minut bojácně.
Favorit, který favoritem být neumí
Nejvýmluvnější větu si Trpišovský nechal na srovnání. „Role favorita nám ale očividně nesedí.“ Připomněl zápasy s Lens a Barcelonou, kde jeho tým hrál svižněji a rozhodoval se rychleji. V Baku podle něj Slavia nebyla „my“.
Kontrast je výrazný:
|Zápas
|Výsledek
|Trenérovo hodnocení
|Slavia proti Barceloně (leden 2026)
|2:4
|„Partie na úrovni“, dobrý první poločas
|Slavia proti Lens (10. září 2026)
|2:3
|„Asi nejkrutější porážka v kariéře. Týmu ale nemám co vytknout“
|Sabah proti Slavii (13. října 2026)
|2:0
|Nikdo se nedotkl maxima, role favorita nesedí
Proti Lens Slavia dvakrát vedla a padla až po gólech v nastavení. Ze tří proher je tahle s nejslabším soupeřem jediná, po které trenér neměl co chválit.
Vysvětlení se podle nás nabízí. Proti Barceloně nebo Lens může Slavia stavět na tom, co umí nejlíp: intenzitě, presinku a energii outsidera. V Baku musela hru tvořit, nést očekávání a trestat soupeře, který zalezl. To je jiná dovednost a Slavia ji v Evropě zatím neukázala. Trpišovský sám přirovnal zápas k lednové prohře 1:4 na Kypru s Pafosem: hodně šancí, dost příležitostí vyhrát a špatný výsledek. Skóre se liší, vzorec ne.
Žádná odveta, jen těžší program
Prohra se Sabahem nemá druhé dějství. Nejde o kvalifikaci ani o dvojzápas, ale o ligovou fázi, kde má každý tým osm různých soupeřů. Prvních osm postupuje rovnou do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě hrají vyřazovací předkolo, zbytek končí. Odveta se Sabahem tedy nebude, ale nebude ani žádný další soupeř Sabahova kalibru.
Podle programu UEFA čeká Slavii tohle:
- 20. října: Fenerbahçe (venku)
- 4. listopadu: Arsenal (doma)
- 25. listopadu: Villarreal (doma)
- 8. prosince: Bayern (venku)
- 19. ledna: Porto (venku)
- 27. ledna: Aston Villa (doma)
S nulou po dvou zápasech musí Slavia sbírat body proti soupeřům, se kterými bude zase v roli outsidera. Paradoxně v roli, která jí podle trenéra sedí líp. Pokud ale chce reálně mířit aspoň do pásma 9. až 24. místa, bude potřebovat nejen dobré výkony, ale i výsledky, které v Lize mistrů nepřišly od 19. září 2007. Tehdy porazila Steauu Bukurešť 2:1. Od té doby je to v hlavní fázi soutěže 21 zápasů bez výhry a v pohárech celkově sedmnáct za sebou.
Co to znamená pro Česko
Mediální reakce byla ostrá. Seznam Zprávy označily zápas za „trapas v Lize mistrů“ a otevřely otázku, zda Slavia vůbec patří mezi evropskou šlechtu. Fanouškovské Slávistické noviny napsaly, že Slavia „naprosto selhala“. Vedení klubu se k zápasu ani k trenérovým slovům veřejně nevyjádřilo a náznak, že by porážka měla mít důsledky pro Trpišovského, zatím nezazněl.
Porážka z koeficientu body přímo neodečítá, ale bere příležitost je získat. Podle průběžného žebříčku Kassiesa je Česko na 10. místě s koeficientem 45,125 a čtyři z pěti klubů jsou stále ve hře. Body ze zápasů, které vypadají jako povinné, jsou přesně ty, které drží Česko před Polskem a Řeckem. Slavia jeden takový zápas v Baku nechala ležet.
A pak je tu historická poznámka, která bolí nejvíc. Podle ČTK je Slavia ve 13 dosavadních pohárových duelech českých týmů s ázerbájdžánskými soupeři první, kdo prohrál.
Odpověď chce Trpišovský vidět okamžitě. „Odpověď musí být na hřišti,“ řekl s odkazem na sobotní ligový zápas s Hradcem Králové (17. října od 15:00 ve Fortuna Areně, vysílá Oneplay Sport 1) a úterní výjezd do Istanbulu na Fenerbahçe (od 18:45). Po výkonu v Baku se dají čekat změny v sestavě, potvrzené zatím nejsou.
Doma Slavia vyhrává skoro každou sobotu a Hradec na tom nic nezmění. Liga mistrů ale v Baku ukázala, že česká dominance a evropská konkurenceschopnost jsou dvě různé věci. Rozdíl mezi nimi se neměří proti Barceloně, ale proti Sabahu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle