Kolik si vydělá řezník na vesnické zabijačce za 1 den? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada

Zabijačky na dvoře k české zimě pořád patří, i když jich je dlouhodobě mnohem méně než dřív. Kdo nějakou někdy pořádal, ví, že bez zkušeného řezníka se neobejde. A ten si dnes za svůj čas řekne o částku, která mnohé překvapí. Možná jen jinak, než by čekali.
Den začíná dávno před rozedněním
Na vesnickou zabijačku se nevstává v osm. Michal Gerber, který na zabijačky jezdí jako takzvaný hodinový řezník, doporučuje pustit se do práce ještě za tmy, okolo páté hodiny. Domácí porážka totiž zabere celý den a potřebuje spoustu rukou.
Na řezníkovi stojí celý provoz. Rozděluje práci a hlídá, aby jitrnice, jelita i tlačenka dopadly tak, jak mají. Zkušený řezník přitom podle něj počítá nejméně s pěti pomocníky, kteří u zabijačky nejsou poprvé. Bez pevně rozdělené práce by se všechno rychle zadrhlo.
Přečtěte si také: Kdo louská vlašské ořechy kladívkem, dělá chybu. Babičky je nejdřív daly na 1 místo a jádra vypadla celá
Přičtěte k tomu celý den na nohou, většinou v zimním chladu, a důkladný úklid na konci. Není divu, že tohle řemeslo mladé lidi příliš neláká. Podle Českého svazu zpracovatelů masa je odrazuje hlavně náročnost práce a brzké vstávání.
Kolik řezník za den u kotle dostane
Teď k číslu z nadpisu. Pevný ceník neexistuje a odměna se liší řezník od řezníka. Podle reportáže Berounského deníku z ledna 2024 dostává řezník za domácí zabijačku obvykle kolem 2 000 korun. Někteří přitom místo peněz raději berou bohatou výslužku.
Za den práce u kotle dostává řezník na domácí zabijačce obvykle kolem 2 000 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Alexej Gvozděv / Pexels.
Že se doba změnila, potvrzuje i mistr řezník František Kšána z pražského řeznictví Amaso. „Dneska už řezník […] nechce za práci láhev slivovice, ale chce peníze, řádově tisíce korun,“ uvedl letos v lednu pro Deník. Lahev pálenky a talíř ovaru už tedy jako poděkování obvykle nestačí.
Přečtěte si také: Med v zimě ztuhne skoro každému. Stačí ho dát na 1 místo v kuchyni a bude zase tekutý V roce 2014 stačilo pár set korun
Pro srovnání se vyplatí podívat o dvanáct let zpátky. Česká televize tehdy psala o honoráři 500 až 800 korun za práci, která zahrnovala rozbourání prasete i výrobu jitrnic a dalších dobrot přímo na dvoře.
Odměna kolem 2 000 korun z roku 2024 je tedy zhruba dvaapůlkrát až čtyřikrát vyšší. Řezníci, kteří na zabijačky ještě jezdí, si dnes své práce zkrátka cení víc.
Jeden den u kotle vynese zhruba denní mzdu
Jestli je to hodně, nebo málo, ukáže srovnání s běžnou výplatou. Podle průzkumu serveru Platy.cz bere většina zaměstnaných řezníků v Česku přibližně 30 až 51 tisíc korun hrubého měsíčně. Při zhruba 21 pracovních dnech v měsíci to vychází asi na 1 400 až 2 400 korun hrubého za den.
Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky starý hrnec a otočte ho. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co Částka Podle Odměna řezníka za zabijačku v roce 2014 500 až 800 Kč Česká televize Obvyklá odměna řezníka za domácí zabijačku v roce 2024 kolem 2 000 Kč Berounský deník (leden 2024) Hrubá mzda většiny zaměstnaných řezníků přepočtená na den asi 1 400 až 2 400 Kč Platy.cz (30 až 51 tisíc Kč měsíčně, zhruba 21 pracovních dnů)
Odměna ze zabijačky tak zhruba odpovídá jednomu dni za pultem. Kdo má stálé místo v řeznictví, jezdí na zabijačky ve volnu navíc. Jak popsal Berounský deník, Ladislav Pospíchal ze Žloukovic, řezník s praxí dlouhou čtvrt století, začíná pracovní den v Berouně už ve 2.30 ráno. Za celou zimu proto vezme maximálně deset zabijaček, aby mu o víkendech zbyl čas na děti.
Proč se na dobrého řezníka čeká rok
Oblíbení řezníci mají kalendáře plné dlouho dopředu a kdo chce zabijačku, musí termín shánět s velkým předstihem. Jak velký je zájem, ukazuje zkušenost Michala Gerbera z roku 2024: telefon mu zvonil zhruba desetkrát denně a obsazenou měl i následující sezonu.
Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do omáčky a bude hladká jako samet
Podle Českého svazu zpracovatelů masa chybí v republice zhruba 5 000 řezníků. Na zabijačky je jich podle svazu zatím dost, oblíbení řezníci ale mají volné termíny jen výjimečně. Jeden z prodejců řeznických potřeb proto radí jednoduše: kdo za práci řezníka nabídne víc, sežene ho snáz.
Při plánování je dobré počítat i s dalšími výdaji. Celá zabijačka se započtením potřebného vybavení a práce řezníka může podle loňského odhadu téhož prodejce vyjít zhruba na 10 až 30 tisíc korun. Honorář řezníka z toho tvoří menší část, i když bez řezníka se celá akce neobejde.
Zdroje: https://berounsky.denik.cz/zpravy_region/zabijacka-reznik-prase-jitrnice-jelito-ovar-beroun-zloukovice-horovice.html, https://www.denik.cz/ekonomika/konec-zabijacek-v-cesku-lide-zpohodlneli-a-chteji-prase-v-balicku-20270129.html, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2619108, https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1050310-chystate-se-na-veprove-hody-vyplati-se-koupit-cele-prase, https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/reznik, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-osobni-zajem-o-domaci-zabijacky-enormne-stoupa-pousti-se-do-nich-i-uplni-novacci-244498