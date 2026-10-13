Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Škoda Auto hlásí úspěch. Zvýšila celosvětový odbyt o 6,1 %

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Škoda Auto dodala za prvních devět měsíců roku 2026 zákazníkům po celém světě 812 400 vozidel, což představuje meziroční nárůst o 6,1 %. České automobilce se tak dařilo navzdory poklesu dodávek celé skupiny Volkswagen Group.
Škoda Auto hlásí úspěch. Zvýšila celosvětový odbyt o 6,1 %

Škoda Auto hlásí úspěch. Zvýšila celosvětový odbyt o 6,1 %

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:16

Reklama
Další články z Trade-off
Kandidát na pražského primátora prosazuje mýto. Rezidenti by mohli mít výjimku
Kandidát na pražského primátora prosazuje mýto. Rezidenti by mohli mít výjimku
Su-35 bez odpovídače i rádia. NATO u Pobaltí zachytilo sedm letounů
Su-35 bez odpovídače i rádia. NATO u Pobaltí zachytilo sedm letounů

Stíhací letouny, které střeží vzdušný prostor pobaltských států, reagovaly v týdnu od 28. září do 4. října...

Svaz obchodu varuje před rizikem předražených jízd taxi v Praze
Svaz obchodu varuje před rizikem předražených jízd taxi v Praze

Od 1. října 2026 v Praze neplatí dosavadní cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr....

KOMENTÁŘ: Čeká nás potravinový šok? Zapomeňte na ropu. Inflační bomba se skrývá na poli
KOMENTÁŘ: Čeká nás potravinový šok? Zapomeňte na ropu. Inflační bomba se skrývá na poli

Celý svět s napětím sleduje, co se děje na Blízkém východě a co uzavření jednoho průlivu udělá s cenou...

Obce mají na účtech 408 miliard korun. Dluží 70,7 miliardy
Obce mají na účtech 408 miliard korun. Dluží 70,7 miliardy

České obce za posledních patnáct let snížily svůj celkový dluh téměř o 15 %. Zároveň mají na bankovních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.