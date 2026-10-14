Tuhle chuť můžete zažít i dnes. Ale jen náznakem. Ten jahodový obal si pamatuje každý. Sliny se sbíhají. Svého času byl tento nápoj ohromný hit. Těžko se sháněl, a když už jste ho pořídili, byla to rozkoš. Povíme vám, proč dnes už chutná jinak.
Jahodové Granko už nechutná jako kdysi. Jak se změnila receptura od dob Husákových dětí
Zdroj: vygenerováno pomocí AI: OpenAI, ChatGPT, redakce
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