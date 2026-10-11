Prohlédněte staré příbory po babičce. Kdo najde zespodu toto písmeno, dostane od sběratelů 400 000 Kč

Vzpomínka na sváteční stolování: Když se vytahovaly ty nejlepší příbory
Málokterý předmět v sobě nese tolik nostalgie jako staré rodinné příbory uložené v polstrované kazetě. Pamatujete si ten okamžik, když babička slavnostně otevřela sekretář a vytáhla tu těžkou dřevěnou krabici? Elegantně tvarované vidličky, masivní nože a lesklé lžíce se na stůl dostaly výhradně při nejslavnostnějších příležitostech – Vánoce, svatby, kulatá jubilea. Tyto sady tvořily pýchu a ozdobu nejedné domácnosti v Československu i dříve za Rakouska-Uherska.
Dnes však internetem koluje řada mýtů o tom, že jakákoliv stará lžíce s vyraženým puncovním označením vám může zajistit pohádkové bohatství. Skutečnost je prozaičtější, ale zároveň fascinující. Astronomické sumy 400 tisíc Kč dosahují výhradně masivní a kompletní soupravy z drahých kovů s ověřeným šlechtickým rodokmenem. Možná právě takový poklad odpočívá zapomenutý i ve vašem příborníku.
Císařská preciznost z Vídně: Příběh manufaktury, která dodávala šlechtě
Za jednou takovou sadou, která se nedávno objevila v aukci, stojí vyhlášená vídeňská stříbrnická manufaktura Vincenz Carl Dub (V. C. Dub), založená již v roce 1838. Tento mistrovský rodinný podnik se vypracoval mezi absolutní špičku tehdejšího zlatnického řemesla v celém Rakousku-Uhersku a dodával své luxusní zboží nejvyšší společenské smetánce i šlechtickým dvorním kruhům.
Kompletní 109dílná souprava vyrobená z masivního stříbra o celkové váze přesahující neuvěřitelných 6 kilogramů reprezentuje to nejlepší ze zlatého věku řemeslné zručnosti 19. století. Každý kus v této originální dřevěné kazetě byl precizně ručně opracován tak, aby vydržel staletí a šířil slávu svých tvůrců. Pro sběratele je to svatý grál – kompletní, nepoškozená sada od prestižního výrobce s dokonalou dokumentací původu.
Jak poznat ryzí stříbro od běžné alpaky?
Abyste zjistili, zda máte doma sběratelský klenot nebo jen běžnou vzpomínku, musíte se detailně podívat na spodní stranu příboru. Klíčové je puncovní razítko. Staré rakousko-uherské příbory nesou například ikonický punc s hlavou Diany, psa či lva, doplněný číselnou ryzostí – 800, 830, 900 nebo 925. Čím vyšší číslo, tím čistší stříbro.
Mnoho lidí se mylně domnívá, že vyražená písmena znamenají tajemnou sérii, která okamžitě násobí cenu. Odborníci však před podobně zjednodušenými internetovými mýty varují. Písmena vyražená na spodní straně rakousko-uherských příborů značí pouze sídlo puncovního úřadu – například A pro Vídeň nebo C pro Prahu. Samotné písmeno hodnotu nezvyšuje. Klíčové je puncovní razítko potvrzující ryzost kovu a celková hmotnost čistého stříbra. Většina příborů v českých domácnostech z 20. století byla vyráběna z alpaky, kde stříbro tvoří jen zanedbatelnou povrchovou vrstvu,
Běžné příbory ze slitin bývají značeny zkratkami jako EPNS (Electroplated Nickel Silver), ALPAKA nebo názvy známých továren jako Sandrik, Berndorf či Wellner. Tyto kousky mají hlavně nostalgickou hodnotu – stříbro na nich je jen tenká galvanická vrstva, která se časem oděrává. Tehdy stály pár korun československých, dnes mají hodnotu spíše symbolickou.
Od stokorun po sta tisíce: Jaká je reálná hodnota a kde prodat?
Finanční rozdíl mezi běžným nálezem a historickým unikátem je propastný. Pokud při vyklízení pozůstalosti nebo chalupy objevíte klasickou 24dílnou sadu z postříbřené alpaky, její cena se na trhu pohybuje od 300 do 1 500 Kč podle stavu zachování a kompletnosti. Jestliže ale držíte v rukou ucelenou sadu z masivního stříbra o váze okolo 1,5 kg, hodnota kovu a starožitnosti se pohybuje okolo 25 000 až 35 000 Kč.
Pokud na své půdě nebo v příborníku přece jen objevíte masivní puncované stříbro, vyplatí se oslovit renomované aukční domy nebo specializované starožitníky. I zdánlivě obyčejná bedna s příbory vám totiž může přinést nebývalé finanční překvapení.
Máte i vy doma po prarodičích staré stříbrné či alpakové příbory? Nebo jste na ně narazili při vyklízení staré chalupy? Možná právě teď odpočívá ve vašem sekretáři kousek historie, který stojí za bližší prozkoumání.
Zdroje článku: Nickel silver - Wikipedia, 925-1000.com, scribd.com, germanrings.lv, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková