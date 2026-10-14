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Kbelík vody, slepičinec a sáček kvasnic: po 14 dnech se v kompostu rozloží i nejtvrdší větve, které tam ležely celý rok

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Kbelík vody, tři lžíce slepičince, balíček kvasnic a cukr. Levná podzimní zálivka dodá hromadě dusík, který listí, slámě a větvím chybí.
Kbelík vody, slepičinec a sáček kvasnic: po 14 dnech se v kompostu rozloží i nejtvrdší větve, které tam ležely celý rok

Kbelík vody, slepičinec a sáček kvasnic: po 14 dnech se v kompostu rozloží i nejtvrdší větve, které tam ležely celý rok

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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