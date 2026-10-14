Kbelík vody, slepičinec a sáček kvasnic: po 14 dnech se v kompostu rozloží i nejtvrdší větve, které tam ležely celý rok

Říjnová zahrada nabídne kompostu hlavně hnědou hmotu: suché listí, uschlé stonky rajčat, slámu, ořezané větvičky z rybízu a třešní. Hromada se pak měsíce nehýbe, protože mikrobům chybí palivo i stavební materiál. Domácí kvasnicovo-slepičí zálivka jim obojí za pár korun dodá.
Recept na urychlovač kompostu: deset litrů a čtyři suroviny
Postup, který koluje mezi zahrádkáři, vystačí s běžným kbelíkem:
- 10 litrů vody, ideálně odstáté nebo dešťové
- 3 polévkové lžíce slepičího trusu, nejlépe sušeného granulovaného
- 1 balíček suchých kvasnic
- 3 lžíce cukru
- volitelně odměrka komerčního aktivátoru kompostu
Cukr s kvasnicemi nejdřív rozmíchejte ve vodě, potom přisypte slepičinec. Kbelík nechte zhruba 24 hodin stát, aby se kvasinky probraly a směs začala pracovat. Druhý den ji rovnoměrně rozlijte po hromadě. Nejlépe na materiál, který jste předtím nadrobili a lehce promíchali. Celý cyklus opakujte každých čtrnáct dní po celý podzim.
Příbuznou verzi zná i česká zahrádkářská literatura. Zpravodaj Hortiklubu otiskl recept „Droždí nastartuje rozklad“, který počítá rovněž s deseti litry vody, droždím a cukrem, a to na jeden kubík kompostu. Slepičí trus v něm chybí a cukru je tam podstatně víc. Právě přídavek trusu ale podle nás dělá z lidového receptu promyšlený nástroj, protože doplňuje živinu, o kterou na podzim jde nejvíc.
Proč slepičinec probudí listí, slámu i dřevnaté zbytky
Kompostovací mikroorganismy potřebují dvě věci: uhlík jako zdroj energie a dusík k růstu a množení. Odborníci proto sledují poměr uhlíku k dusíku, ve zkratce C:N. Ideální hromada se drží kolem 30:1. Podzimní odpad ale vychází úplně jinak. Podle přehledu Colorado State University Extension mají dřevní štěpka a piliny poměr 100 až 500:1. Drůbeží hnůj se pohybuje kolem 10:1.
V tom tkví celé kouzlo. Hromada plná listí a větviček trpí nadbytkem uhlíku a chronickým nedostatkem dusíku. Bakterie pak živoří a rozklad se vleče třeba celý rok. Slepičinec je jeden z nejkoncentrovanějších dusíkatých vstupů, jaké zahrádkář běžně sežene, a tuto nerovnováhu rychle vyrovná.
Kvasnice a cukr přidávají startovací impuls. Cukr je pro mikroby okamžitě dostupná energie, něco jako hroznový cukr pro sportovce. Kvasinky podle kompostářů z Cornellovy univerzity patří mezi houby, které se podílejí na rozkladu složitějších rostlinných látek. Hlavní topení obstarávají bakterie. Když dostanou dost dusíku, vody a kyslíku, dobře založená hromada se uvnitř ohřeje na 54 až 66 °C. Při takové teplotě se rostlinná hmota štěpí výrazně svižněji než ve vychladlé kupě.
Voda je třetí, často podceňovaný pilíř. Suché podzimní listí mikroby nezpracují, protože jim chybí vlhké prostředí. Deset litrů zálivky tak hromadu zároveň zvlhčí. Cílem je konzistence vyždímané houby: materiál je vlhký na dotek, ale po zmáčknutí z něj nekape.
Štěpkovač a sekera: tajná přísada pro nejtvrdší větve
U větví rozhoduje velikost kusů. Mikroorganismy pracují na povrchu materiálu. Silná větev má vůči svému objemu jen malou plochu, na kterou se bakterie a houby mohou přichytit. Rozštípaná nebo podrcená větev tuto bilanci změní řádově.
Poradenské služby univerzit Iowa State University i NC State University se shodují, že zmenšení částic patří u dřevnatého materiálu k nejúčinnějším krokům vůbec. Štěpkovač, zahradní drtič, sekera nebo obyčejné nůžky na větve připraví půdu, na kterou zálivka teprve dopadne s plnou silou. Dusík ze slepičince pak proniká do štěpky ze všech stran a hromada se zahřívá rovnoměrně.
V praxi se osvědčuje tento sled:
- Větve rozdrtit nebo nasekat na kousky o délce několika centimetrů.
- Promíchat je s listím, posekanou trávou nebo zbytky zeleniny.
- Hromadu prolít připravenou zálivkou.
- Obrátit vidlemi, aby se dovnitř dostal vzduch.
Drcení a zálivka se tu dokonale doplňují. Štěpkovač odstraní fyzickou bariéru dřeva, směs dodá chybějící dusík a vláhu. Kdo jedno z nich vynechá, výsledek výrazně oddálí.
Slepičí trus z marketu, nebo od souseda?
Pro kbelíkovou směs doporučujeme sušený granulovaný slepičí hnůj. Snadno se dávkuje, nezapáchá, vydrží v garáži celou sezónu a nese nižší hygienické riziko než čerstvý materiál. Desetikilogramový pytel AGRO Pravý slepičí hnůj stojí v OBI 299 Kč, na Heurece se nabídky pohybují od 246 Kč. Tři lžíce vyjdou zhruba na korunu, nanejvýš dvě. S kvasnicemi a cukrem se celá dávka vejde do pár desítek korun.
Pro srovnání: hotové urychlovače kompostu se podle srovnávače Zboží.cz prodávají zhruba za 80 až 129 Kč za kilogram nebo litr. Globus nabízí kilogramové balení za 89,90 Kč. Podle prodejce PRO-DOMA vystačí kilo běžného přípravku na tři kubíky kompostu. Komerční aktivátory mají výhodu v deklarovaném složení, často s enzymy a vybranými kmeny mikroorganismů. Domácí směs zase vyhraje cenou a dostupností, navíc přináší dusík, který řada hotových přípravků v takové míře neobsahuje.
Čerstvý trus od slepic z dvorku je silnější a vyžaduje opatrnost. Obsahuje hodně amonného dusíku a může nést choroboplodné zárodky. Organizace Tilth Alliance upozorňuje, že syrový slepičí hnůj je pro rostliny příliš agresivní, může popálit kořeny a nepatří přímo na záhony s jedlou zeleninou. Pracujte s ním v rukavicích a v kompostu ho vždy kombinujte s dostatkem suchého listí nebo slámy. Hygienizaci zajistí až důkladné prohřátí hromady na 54 až 66 °C alespoň na tři dny, přičemž okraje je třeba přehazovat do středu.
Kde ho sehnat? Nejjednodušší cesta vede přes sousedy a místní chovatele. Na iFauně najdete inzertní sekci drůbeže s filtrem podle krajů a okresů, kontakty na malochovatele v okolí zprostředkuje i projekt ZeDvora. Vždy se zeptejte na podestýlku a vynechejte materiál s chemicky ošetřenými pilinami nebo nejasným původem.
Kdy lít zálivku a jak poznat, že hromada pracuje
Nejvhodnější období pro aplikaci v Česku připadá na září a říjen, případně na začátek listopadu. Rozklad se s klesající teplotou zpomaluje a úplně ustane teprve ve chvíli, kdy materiál promrzne. Malé kompostéry promrzají snáz než velké hromady, proto se vyplatí poslední dávku stihnout před nástupem trvalejších nočních mrazů.
Pokud zvládnete jen dvě kola, naplánujte je takto: první dávku hned po nasekání a promíchání materiálu, druhou o čtrnáct dní později. Potom hromadu přikryjte vrstvou listí, slámy nebo kartonu, které ji zaizolují. Přes zimu ji neobracejte, každé přehození vypustí nahromaděné teplo. Na jaře ji promíchejte a zkontrolujte vlhkost.
Že směs zabírá, poznáte podle několika signálů:
- Teplo uvnitř: aktivní hromady mívají 43 až 77 °C, ideálně 66 až 71 °C. Za chladného rána z nich viditelně stoupá pára.
- Sedání: objem se zmenšuje, materiál se propadá.
- Barva a struktura: listí a stonky tmavnou, měknou a ztrácejí tvar.
Hotový kompost je tmavý, drobivý a voní po lesní hrabance. Podle Iowa State University Extension v něm nepoznáte původní materiál a jeho střed je nanejvýš o 5 až 6 °C teplejší než okolí. Pečlivě vedená hromada dozraje za dva až čtyři měsíce.
Zápach slouží jako spolehlivá kontrolka. Čpavek prozrazuje přebytek dusíku, tedy příliš mnoho slepičince. Pach zkažených vajec signalizuje přemokření a nedostatek kyslíku. Řešení je v obou případech stejné: hromadu obrátit, přisypat suché listí, slámu nebo štěpku a zálivku příště přidávat střídměji.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková