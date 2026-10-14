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Brandýs nad Labem bude mít nový kulturní dům u Labe

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Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se dočká nového kulturního domu se základní uměleckou školou. V architektonické soutěži o podobu budovy na říčním ostrůvku mezi Labem,…
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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