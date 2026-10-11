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Brutální změny v důchodech. Od ledna 2027 se připravte na těchto 5, o kterých možná ani netušíte

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Kdo odejde na starobní důchod během roku 2027, dostane ho spočítaný podle […]
Brutální změny v důchodech. Od ledna 2027 se připravte na těchto 5, o kterých možná ani netušíte

Brutální změny v důchodech. Od ledna 2027 se připravte na těchto 5, o kterých možná ani netušíte

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 05:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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