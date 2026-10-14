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Videoherní pecka s Keanu Reevesem se dočká filmu. Cyberpunk 2077 míří do kin

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Invaze videoher na filmové plátno pokračuje. Pár let starý herní hit Cyberpunk 2077, ve kterém jste mohli vidět i digitálního Keanu Reevese, se dočká filmové adaptace.
Videoherní pecka s Keanu Reevesem se dočká filmu. Cyberpunk 2077 míří do kin

Videoherní pecka s Keanu Reevesem se dočká filmu. Cyberpunk 2077 míří do kin

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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