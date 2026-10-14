Piráti chtějí obejít vítěze voleb. V Budějcích začíná druhé kolo povolebních jednání

Povolební vyjednávání v Českých Budějovicích zatím nepřineslo konkrétní dohodu o budoucím vedení města. Politická uskupení mají za sebou první kolo schůzek, které sloužily především k oťukávání možných partnerů. Nyní se rozhovory postupně přesouvají k otázce, kdo by mohl usednout v radě města a jaké programové priority by případná koalice prosazovala.
Vítězné Naše Česko, které získalo 15 z celkových 45 zastupitelských mandátů, jedná s několika subjekty. Primátorka Dagmar Škodová Parmová ale zatím nechce předjímat, s kým by mohla vzniknout koalice. „Máme 30 dnů, tak využijeme prostor, který nám zákon dává,“ uvedla.
Naše Česko zahájilo jednání v neděli. Podle primátorky se už setkalo s těmi, kteří o rozhovory stáli a u nichž předvolební kampaň nevytvořila zásadní překážku případné spolupráce. Další kolo jednání by se tak mělo týkat uskupení Společně pro Budějovice, Občanů pro Budějovice se Starosty a hnutí ANO. Spolupráci s Piráty a ODS hnutí Naše Česko jako možnost nevidí.
„My jsme se o prioritách s těmi vyjednávacími týmy nebavili, takže ty průniky si ještě budeme ladit v dalších kolech jednání,“ popsala primátorka současnou fázi rozhovorů. Za Naše Česko vyjednávají kromě ní také hejtman a předseda hnutí Martin Kuba, senátor Zbyněk Sýkora a Petr Maroš.
Piráti jednají o koalici bez vítěze
Nejvýraznější alternativu k vládě s vítězným hnutím zatím představují Piráti. Ti už před volbami avizovali, že s Naším Českem spolupracovat nechtějí. Jejich lídr Pavel Tůma nyní potvrdil, že vyjednávají s ostatními stranami, které se dostaly do zastupitelstva, o možnosti vytvořit koalici bez vítěze voleb.
Na přímý dotaz, zda Piráti ostatní uskupení oslovují s návrhem Naše Česko obejít, odpověděl Tůma kladně. „Chceme být ve vedení města a tím, že tam nechceme být s Naším Českem, tak matematicky to musí být nějaká širší koalice těch ostatních stran,“ vysvětlil Tůma. Podle něj je tato varianta realistická i pro další oslovené subjekty. Zatím ale nechtěl upřesnit, které strany ji zvažují.
Piráti a Budějčáci s podporou Zelených získali šest mandátů. Aby jejich varianta uspěla, museli by najít dostatečný počet partnerů mezi ostatními stranami. Vedle ANO s osmi zastupiteli a Občanů pro Budějovice se Starosty s devíti mandáty připadají v úvahu také čtyřčlenná ODS a tříčlenné uskupení Společně pro Budějovice. K vytvoření většiny je potřeba 23 hlasů.
ANO chce silnější koalici
Hnutí ANO už má za sebou schůzky se všemi subjekty, které se do zastupitelstva dostaly. Podle jeho lídra Viktora Lavičky ale první kolo zatím nevedlo k žádným konkrétním dohodám. Rozhovory označil za seznamovací a uvedl, že dveře zůstávají otevřené.
„Řekli jsme si, že se určitě chceme potkat minimálně ještě jednou,“ popsal další postup Lavička. Zatím podle něj nebyla na pořadu dne konkrétní podoba koalic, rozdělení funkcí ani programové průniky. To by se mohlo změnit ve druhém kole jednání.
Pro ANO je zásadní především stabilita případné koalice. Hnutí má v novém zastupitelstvu osm křesel a nechce opakovat situaci, kdy se vedení města musí spoléhat na těsnou většinu. „Pro nás optimální stav by byl nějakých 26, 27 a více zastupitelů,“ uvedl Lavička s tím, že koalice by měla být schopná fungovat i v případě výpadku některého ze zastupitelů.
Právě ANO představuje pro Naše Česko jednu z nejjednodušších cest k většině. Společně by obě uskupení disponovala 23 hlasy, tedy přesně potřebným počtem. Koalice s Občany pro Budějovice a Starosty by měla o jeden hlas více. Obě varianty by vítězi umožnily sestavit vedení města pouze se dvěma partnery, byť v případě ANO by šlo o nejtěsnější možnou většinu.
ODS se cítí jako chudá nevěsta
Nejasná zůstává také budoucnost ODS. Strana, která před čtyřmi lety ovládla budějovické zastupitelstvo se 16 mandáty, letos získala už jen čtyři. Část jejích dosavadních představitelů navíc přešla do vítězného Našeho Česka, které vzniklo po odchodu Martina Kuby z ODS.
Lídr občanských demokratů Jan Teplý současnou pozici strany popsal slovy: „My jsme chudá nevěsta.“ Podle něj ODS po volbách obešla ostatní uskupení především proto, aby zjistila, jaká je mezi nimi atmosféra a zda existuje prostor pro spolupráci.
„Spíš abychom nasáli chemii,“ řekl Teplý v povolebním rozhovoru. Výraznější posun v jednáních ale v nejbližší době neočekává. „Teď nic nového se nebude minimálně do druhého kola senátních voleb podle mě,“ uvedl.
Zda by ODS podpořila variantu koalice bez vítěze, nechtěl Teplý v současné fázi potvrdit ani vyvrátit. Strana se podle něj po volbách ještě nesešla v plném formátu, aby si stanovila další postup. Zároveň zdůraznil, že občanští demokraté chtějí podporovat projekty, které budou dávat smysl a budou v souladu s jejich programem, bez ohledu na to, zda budou v koalici, nebo v opozici. „Mně je vcelku jedno, jaké budou funkce, je důležité, aby to město fungovalo,“ dodal Teplý.
Občané pro Budějovice další jednání nevylučují
O dalším vývoji zatím nechtějí spekulovat ani Občané pro Budějovice se Starosty, kteří s devíti mandáty skončili ve volbách druzí. Jejich lídr Tomáš Chovanec uvedl, že první kolo mělo především ukázat, zda mezi jednotlivými uskupeními existuje vůle k dalším rozhovorům.
„Zatím žádný výsledek nemáme,“ shrnul dosavadní průběh. Další schůzky by podle něj měly být konkrétnější a zaměřit se na rozvoj města i způsob jeho vedení.
Jednání s vítězným Naším Českem podle Chovance proběhlo relativně klidně a bez zásadních problémů. Strany se dotkly některých priorit, podrobně je ale zatím neřešily. Ani Občané pro Budějovice se Starosty tak v tuto chvíli nechtějí předjímat, jaká koalice nakonec vznikne.
Jisté je zatím to, že budějovické zastupitelstvo čeká výrazná proměna. Naše Česko má sice nejvíce mandátů, samo ale většinu nesestaví. Piráti otevřeně hledají cestu k vedení města bez vítěze voleb, ANO požaduje stabilní koalici a ODS vyčkává na další vývoj. Rozhodující tak budou následující kola jednání, v nichž se dosavadní nezávazné rozhovory budou muset proměnit v konkrétní politické dohody.