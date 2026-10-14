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Piráti chtějí obejít vítěze voleb. V Budějcích začíná druhé kolo povolebních jednání

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Povolební vyjednávání v Českých Budějovicích pokračují a na stole je hned několik variant nového uspořádání radnice. Zatímco vítězné Naše Česko jedná s dalšími uskupeními a chce využít celou třicetidenní lhůtu, Piráti mezitím diskutují o koalici, která by vítěze voleb zcela obešla.
Piráti chtějí obejít vítěze voleb. V Budějcích začíná druhé kolo povolebních jednání

Piráti chtějí obejít vítěze voleb. V Budějcích začíná druhé kolo povolebních jednání

Zdroj: Tomáš Souček
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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