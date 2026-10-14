Ulice: Nejdříve poslouchá za dveřmi, pak škodí u ředitele. Němčinářka opět úřaduje

Na gymnáziu seriálu Ulice se opět rozhoří spor. Od svého návratu do školy toho němčinářka Marie Křížová ještě nestihla moc napáchat, pokud tedy nepočítáme její velké přičinění v náhlém odchodu profesora Kaliny. Teď tomu ale nasadí korunu a opět se bude zapojovat do věcí, do kterých jí nic není. Navíc bude mít nejen ona strach ze Soni.
Marie Křížová si dnes přivstala, aby mohla s Otou Puklickým probrat něco, co ji od včerejšího dne tíží. Jenže nechce, aby je u toho někdo viděl. Odmítá jít do ředitelny, protože podle ní i stěny mají uši a ona to chce vyřešit neoficiální cestou a raději takto nenápadně na chodbě. Ota tedy nakonec souhlasí. „Normálně se o osobní životy kolegů nezajímám, ale měl by sis promluvit s Magdou,“ začne opatrně němčinářka a dodá, že se zjevně dostala do velkých problémů a mohla by do nich zatáhnout školu. „A víš, kdo bude sedět na radnici. Přece na sebe nechceme takhle upozorňovat,“ děsí se už dopředu Křížová Soni.
To je důkaz
Ota nerozumí, kam tím míří. „Ty nic nevíš? Vždyť jste přátelé. Zatajuje to i před tebou. To je důkaz, že to je skutečně vážné.“ Když chce Ota aspoň vědět, čeho se to má týkat, odpoví mu němčinářka, že zřejmě její druhé práce. „Jo tak,“ reaguje Ota a Křížová se toho hned chytne, že tedy něco ví. „Ne, ale Magda má moji plnou podporu. Vytáhla nám trn z paty,“ a dodá, že by jí měli být vděční, že zvládá obě práce. „I když má opletačky s policií?“ dodá Křížová a tohle už Otu zasáhne.
Ředitel si pak pozve Magdu k sobě a chce vědět, co se děje. Magda přizná, jak to je a Ota zůstane v šoku a nechápe, že mu to říká až teď. Magda se brání, že ho nemohla sehnat, protože pořád neměl čas a chce vědět, od koho to zjistil. Nakonec za sebou práskne dveřmi s tím, že má jen podat vysvětlení, a ne že je vina.
Marie nám to poví
„Tak si představ, Eddie, že jsem měla vážný rozhovor s panem ředitelem,“ prohlásí zjevně vytočená Magda sotva přijde do kabinetu a když Eddieho zajímá, o co šlo, pohotově zareaguje, že to by jim měla vysvětlit Marie. „Já jsem nic neprovedla, Magdo. Jen jsem vyjádřila obavu,“ a dodá, že pedagog by měl jít studentům příkladem. Eddie chce vědět, v čem nejde Magda příkladem. „Nedělej hloupého, Edo. Vždyť má oplétačky s policií, a to ty víš!“
Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Magdy se to dotkne, protože ji pouze pozvali, aby podala vysvětlení. Kdyby se normálně přišla zeptat, nastínila by jí situaci. Ale teď jí jen suše oznámí, že jí do toho nic není, protože šla raději bonzovat Otovi. „Neměla bys učit. Celý ten koncept, který ti Ota dovolil, sedět na dvou židlích, je naprostý nesmysl. Pedagogika je vážná věc!“ Za Magdu se postaví i Eddie, který němčinářku brzdí. Jenže podle Křížové je to problém, protože se v tom začnou šťourat studenti, radnice i rodiče.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).