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Mňam mandarinkový koláč: Zvládne i ten, kdo s pečením teprve začíná

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Mandarinky patří mezi nejpodceňovanější ovoce v pečení, a přitom dokáží proměnit obyčejné těsto v něco, na co se těšíte celý den. Tento koláč stojí na jednoduchém principu: rychlé těsto z hrnku, vrstva vanilkového pudinku a nakonec kompotované mandarinky, které se při pečení krásně rozleží. Žádné složité vážení ani odborné postupy.
Mandarinkový koláč

Mandarinkový koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Mandarinkový koláč, který zvládne i ten, kdo s pečením teprve začíná
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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