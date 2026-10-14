Mňam mandarinkový koláč: Zvládne i ten, kdo s pečením teprve začíná

patří mezi Mandarinky nejpodceňovanější ovoce v pečení, a přitom dokáží proměnit obyčejné těsto v něco, na co se těšíte celý den. Tento stojí na koláč jednoduchém principu: rychlé těsto z hrnku, vrstva vanilkového pudinku a nakonec kompotované mandarinky, které se při pečení krásně rozleží. Žádné složité vážení ani odborné postupy. Mandarinky v pečení: Nejsou jen ozdoba na povrchu
V troubě se
mandarinky nechovají úplně stejně jako pomeranče. Bývají sladší, mají méně ostrou kyselost a jejich šťáva při pečení získá jemnější, skoro karamelový tón. Kompotované mandarinky, tedy ty z plechovky nebo ze sklenice, mají ještě jednu praktickou výhodu: jsou měkké rovnoměrně. V těstě se proto dobře propečou a nehrozí, že některý kousek zůstane tuhý. S vanilkovou vrstvou fungují výborně, protože pudink koláč zvláční a pomůže mu vydržet dobrý pudinkovou i další den. Recept na rychlý hrnkový koláč s mandarinkami
Připravte si následující ingredience Hladká mouka – 2 hrnky Cukr krupice – 1 hrnek Mléko – 1 hrnek Olej – půl hrnku Prášek do pečiva – 1 sáček (10 g) Vejce – 2 ks Vanilkový pudink (uvařený) – 1 sáček (připravený dle návodu na obalu) Kompotované mandarinky – 1 plechovka (přibližně 300 g po odkapání)
Hrnek = běžný hrnek o objemu přibližně 250 ml. Pudink si uvařte dopředu a nechte ho trochu zchladnout. Nemá být horký, ale ani úplně ztuhlý, aby se dal dobře rozetřít. Postup přípravy hrničkového mandarinkového koláče s pudinkovou vrstvou
1. Troubu zapněte na
180 °C, horní a dolní ohřev. Plech vyložte pečicím papírem.
2. Do mísy rozklepněte
vejce, přisypte cukr a vyšlehejte dohladka. Ručním mixérem to trvá zhruba dvě minuty.
3. Přilijte
mléko a olej, krátce promíchejte, jen aby se suroviny spojily.
4. Nasypte
mouku promíchanou s práškem do pečiva a vyšlehejte hladké, lehce tekuté těsto. Mělo by připomínat hustší palačinkové těsto.
5. Těsto nalijte na připravený plech a rozetřete ho pokud možno po celé ploše.
6. Na těsto pomalu nalijte
uvařený vanilkový pudink. Lžící ho rozprostřete do rovnoměrné vrstvy. Během pečení se částečně propojí s těstem a vytvoří krémový střed.
7. Mandarinky z plechovky nechte opravdu dobře
odkapat a potom je rozložte po povrchu pudinku.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte asi
30 minut, dokud těsto nezezlátne a nezpevní. Propečení zkuste špejlí zapíchnutou do těsta, ne do pudinku. Měla by vyjít suchá.
9. Hotový koláč nechte
vychladnout na plechu. Teprve potom ho krájejte na čtverce nebo obdélníky. Kdo chce, může ho lehce poprášit moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Mandarinkový koláč, který zvládne i ten, kdo s pečením teprve začíná Naše tipy: Jak koláč obměňovat a co se osvědčilo
Tenhle koláč jsme pekli několikrát, i v menších obměnách. Příjemně překvapí hlavně tím, že se druhý den nedrolí a nepůsobí suše. Pudinková vrstva odvádí svoji práci dobře.
Místo kompotovaných mandarinek můžete vzít čerstvé. Oloupejte je, rozdělte na dílky a zbavte blan. Chuť bude o něco kyselejší. Čokoládový pudink místo vanilkového se k mandarinkám hodí překvapivě dobře. Kombinace citrusů a čokolády je osvědčená klasika. Do těsta můžete přidat lžičku nastrouhané citronové kůry nebo špetku skořice. Koláč bude výrazněji vonět. Dobře chutná i vychlazený z lednice. Pokud z něj chcete udělat rychlý dezert, přidejte kopeček vanilkové zmrzliny.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz