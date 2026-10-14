Lékař promluvil o Putinově zdravotním stavu. Upozornil na vážný problém, který může mít nebezpečné následky

Ukrajinský pediatr Jevgenij Komarovskij se v rozhovoru pro pořad Fabrika novyn vyjádřil ke zdravotnímu stavu ruského prezidenta Vladimira Putina, kterému 7. října bylo 74 let. Přestože se dlouhodobě objevují spekulace o jeho možných onemocněních, lékař při hodnocení veřejných vystoupení nepozoruje jednoznačné známky vážných fyzických potíží. Putin podle něj dokáže dlouho hovořit, pohybovat se a vystupovat na veřejnosti bez zjevného omezení. Mnohem větší obavy však Komarovskij spojuje s jeho psychickým stavem a způsobem, jakým přijímá informace o okolním světě. Právě v tom vidí riziko, které může mít důsledky daleko za hranicemi Ruska. Současně je nutné rozlišovat mezi lékařovým osobním hodnocením a skutečným zdravotním stavem prezidenta, který bez vyšetření nelze spolehlivě určit.
Putin podle lékaře ztrácí kontakt s realitou
Komarovskij upozornil zejména na informační izolaci ruského prezidenta, který je u moci již více než čtvrt století. Podle jeho názoru se Putin při rozhodování spoléhá na úzký okruh spolupracovníků a dostává především informace, které odpovídají představám vedení Kremlu. Lékař se domnívá, že prezident může skutečně věřit zprávám o ruských vojenských úspěších, přestože některá podobná tvrzení ukrajinská strana odmítá. Jako příklad uvedl spor kolem údajného obsazení ukrajinského Svjatohirsku, o němž zazněly rozdílné informace. Problém podle něj nespočívá pouze v samotném obsahu zpráv, ale především v tom, zda má Putin možnost porovnávat jejich pravdivost s nezávislými údaji. Takové hodnocení nicméně samo o sobě neprokazuje duševní onemocnění ani poruchu úsudku.
Lékař připomněl také způsob, jakým ruský prezident pracuje s informacemi a moderními technologiemi. Putina popsal jako člověka, který není běžně zapojen do otevřeného informačního prostředí a spoléhá na podklady připravované svými spolupracovníky. V rozhovoru hovořil o červených složkách, v nichž má prezident dostávat zprávy o nejdůležitějších událostech. Právě jejich obsah může být podle Komarovského zásadní pro rozhodnutí, která ovlivňují miliony lidí. Pokud podřízení předávají vedení státu nepřesné nebo záměrně upravené informace, může vzniknout výrazný rozdíl mezi skutečným stavem a představami politických představitelů. Neexistují však veřejně dostupné podklady, které by umožňovaly přesně určit, jaké informace Putin v současnosti dostává.
Na zkreslené informace upozorňovaly i západní tajné služby
Obavy z toho, že Putin nemusí dostávat pravdivé informace o situaci na Ukrajině, se objevily již krátce po zahájení ruské invaze v únoru 2022. Američtí představitelé tehdy na základě odtajněných zpravodajských poznatků uvedli, že někteří prezidentovi poradci se údajně obávali sdělovat mu nepříznivé zprávy o výsledcích vojenských operací. Podle tehdejšího amerického hodnocení měl být Putin nedostatečně informován také o dopadech západních hospodářských sankcí na Rusko. Podobné obavy zaznívaly rovněž od evropských představitelů, ruské vedení je však odmítlo. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tehdy prohlásil, že západní země nemají dostatečné informace o fungování ruského vedení a jeho rozhodovacích procesech. Dřívější zpravodajská hodnocení tak ukazují, že otázka Putinovy informovanosti není nová, neposkytují však důkaz o jeho současném psychickém stavu.
Spekulace o nemocech i údajných dvojnících pokračují
Putinovo zdraví je dlouhodobě předmětem nejrůznějších spekulací, které se týkají například rakoviny či neurologických onemocnění. Veřejně dostupné informace ale neumožňují žádnou z těchto závažných diagnóz spolehlivě potvrdit. Komarovskij se v rozhovoru vyjádřil také k tvrzením, že ruského prezidenta při některých veřejných vystoupeních zastupují dvojníci. Takovou možnost považuje za nepravděpodobnou, protože podle něj by bylo mimořádně obtížné věrně napodobit mimiku, hlas, pohyby i osobní vystupování stejného člověka. Zároveň upozornil, že debaty o podobných teoriích odvádějí pozornost od skutečných následků pokračující války. Za podstatnější považuje především bezpečnost Ukrajiny a dopady ruských útoků na její obyvatele.
Použité zdroje: unian.ua, euronews.com (Reuters), apnews.com