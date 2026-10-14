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Lékař promluvil o Putinově zdravotním stavu. Upozornil na vážný problém, který může mít nebezpečné následky

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Dennívýzva
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Zdravotní stav ruského prezidenta Vladimira Putina se znovu dostal do centra pozornosti. Známý ukrajinský lékař Jevgenij Komarovskij upozornil na problém, který podle něj nesouvisí ani tak s fyzickým zdravím šéfa Kremlu jako s jeho vnímáním reality. Obává se především toho, že Putin rozhoduje o válce na Ukrajině na základě zkreslených informací. Jeho slova však nepředstavují lékařsky potvrzenou diagnózu.
Lékař promluvil o Putinově zdravotním stavu. Upozornil na vážný problém, který může mít nebezpečné následky

Lékař promluvil o Putinově zdravotním stavu. Upozornil na vážný problém, který může mít nebezpečné následky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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Lékař promluvil o Putinově zdravotním stavu. Upozornil na vážný problém, který může mít nebezpečné následky