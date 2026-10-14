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Red Bull varuje: Nový motor má ještě obří rezervy

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Technický ředitel Red Bullu Pierre Waché ohodnotil nový vlastní motor pro F1 známkou 4 až 5 z 10. Konkurenci tím vyslal jasné varování: ačkoliv má pohonná jednotka už teď obrovský výkon, tým zatím odemkl jen zhruba polovinu jejího skutečného potenciálu.
Red Bull VC Singapuru 2026 vítězství

Red Bull VC Singapuru 2026 vítězství

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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