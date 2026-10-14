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Do Vánoc lehčí domov #3: šuplík plný kabelů, nabíječek a elektroniky, kterou už nepozná ani její výrobce

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Jedna zásuvka, osm nabíječek, sluchátka bez druhého sluchátka a kabel, o kterém už nikdo neví, k čemu patřil. Domácí elektronický archiv vzniká nenápadně, ale uklidit ho není tak těžké. Třetí díl seriálu Do Vánoc lehčí domov se věnuje právě malým přístrojům, které už dávno neplní žádný úkol — kromě zabírání místa.
Do Vánoc lehčí domov #3: šuplík plný kabelů, nabíječek a elektroniky, kterou už nepozná ani její výrobce

Do Vánoc lehčí domov #3: šuplík plný kabelů, nabíječek a elektroniky, kterou už nepozná ani její výrobce

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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