Po sklizni poslední rajčata nekončí práce, ale začíná. Kdo teď neošetří půdu ve skleníku, zaplatí za to celou příští sezónu

Jabloně a hrušně jsou na zahradách ceněny pro své chutné plody, celkovou nenáročnost a estetický vzhled. Pro zajištění bohaté úrody a dlouhodobého zdraví těchto stromů je však
zásadní ochránit je před škůdci a chorobami, a to zejména v kritickém období před zimou. Roztok Bordeaux – osvědčená směs síranu měďnatého a hydratovaného vápna – vám poslouží přímo skvěle, a navíc je opravu levná. Směs Bordeaux: Nejlepší přítel sadu
Směs Bordeaux má bohatou historii sahající až do 19. století, kdy byla poprvé vyvinuta v oblasti Bordeaux ve Francii. Tento roztok obsahující síran měďnatý a hydratované vápno je
známý svými fungicidními a baktericidními vlastnostmi. Působí jako ochranné i léčebné opatření proti různým chorobám, které běžně postihují jabloně a hrušně, včetně strupovitosti jabloní, ohnivosti a rzi hrušňové. Použití v září: Na načasování záleží
Září je klíčovým měsícem pro ošetřování sadů. Léto ustupuje podzimu a jabloně a
hrušně procházejí kritickými fyziologickými změnami, aby se připravily na náročné zimní měsíce. Správně načasovaná aplikace směsi Bordeaux v září nabízí několik výhod:
Prevence chorob: Září je ideální dobou pro ochranu stromů proti chorobám, jako je například strupovitost. Tyto patogeny bývají na podzim aktivnější, a proto jsou preventivní opatření zásadní. Zimní ochrana: Roztok Bordeaux vytváří na povrchu stromu fyzickou bariéru, která zabraňuje pronikání spor hub a bakterií do ran (například po ořezu). Omezení výskytu přezimujících škůdců: Na stromech přezimuje mnoho škůdců. Zářijová aplikace přípravku Bordeaux pomáhá tyto škůdce odradit a snižuje jejich počet a potenciální škody během zimních měsíců. Postup aplikace přípravku
Síran měďnatý a hydratované vápno smíchejte odděleně ve dvou nádobách (vždy použijte jeden díl přípravku na 20 dílů vody).
Postupně je za stálého míchání přidávejte do třetí nádoby. Vždy používejte ochranné pomůcky včetně brýlí a rukavic, abyste zabránili kontaktu s roztokem. Použijte kvalitní postřikovač, abyste zajistili rovnoměrné pokrytí. Před použitím postřikovač vyčistěte a zkalibrujte, abyste zajistili přesnou aplikaci. Zdroj fotografie: Pixabay Pojistěte si plodnost svých jabloní a hrušní v příštím roce díky speciálnímu roztoku
Nejlepší dobou pro aplikaci v září je suchý a klidný den. Vyhněte se postřiku za deště nebo větrného počasí. Důkladně pokryjte všechny části stromu, včetně kmene, větví a listů.
Zvláštní pozornost věnujte místům, kam mohou pronikat choroby a škůdci. Nepoužitou směs skladujte bezpečně a mimo dosah dětí a domácích zvířat. A nezapomeňte ani na hnojení. Perfektní úrodu přinese popel či kravský hnůj.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři