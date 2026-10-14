Mrázek je připravený hrát, hlásí insider NHL. Rangers ztratili oba gólmany a zvažují i návrat brankáře z důchodu

Stačila jedna situace u tyčky ve Washingtonu a New York Rangers museli přestavět celé brankoviště. Den po zranění Igora Šesťorkina vstoupil do debaty bývalý gólman a dnešní analytik ESPN Kevin Weekes. Na síti X vyjmenoval, kdo by mohl díru zalepit, a u jednoho jména připsal větu, která nás zaujala: „Mrázek je podle mých informací připravený hrát.“ Podle něj tedy Mrázek může naskočit. Rangers zatím s Mrázkem podle dostupných informací nejednají. Jeho jméno ale v tuto chvíli dává smysl víc než kdykoli od únorové operace kyčle.
Jak Rangers během čtyřiadvaceti hodin přišli o jedničku i dvojku
Večer 9. října 2026 Rangers ve Washingtonu prohrávali a Šesťorkin při zákroku narazil pravou bruslí do tyčky. Spadl do brankoviště a na pravou nohu nedokázal došlápnout, z ledu ho museli odvést. Zápas skončil porážkou 1:3. Druhý den klub oznámil, že držitel Vezinovy trofeje kvůli zranění v dolní části těla vynechá zbytek sezony. Přesnou diagnózu Rangers nezveřejnili.
Načasování je krutější, než by se mohlo zdát. Šesťorkin vstoupil do ročníku ve skvělé formě: v pěti startech měl bilanci 3-1-0, průměr 1,79 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 92,7 %. Dne 1. října proti Tampě dokonce vstřelil první gól kariéry. Rangers tak nepřišli jen o velké jméno, ale o brankáře v nejlepší formě.
Druhá rána přišla souběžně. Joonas Korpisalo, který měl roli dvojky, je také mimo se zraněním v dolní části těla. Podle NHL.com klub počítá s výpadkem zhruba čtyř týdnů. New York tak zůstal s Dylanem Garandem, kterého předtím poslal do AHL, a se Spencerem Martinem jako náhradníkem na lavičce.
Kdo je Weekes a co jeho věta o Mrázkovi znamená
Kevin Weekes není anonymní účet. Je to bývalý brankář NHL, od roku 2021 působí v hokejovém týmu ESPN ve studiu i u vybraných přenosů, dřív pracoval pro NHL Network a pravidelně přispívá na NHL.com. Jeho seznamy možných přestupů se v zámoří berou vážně.
Je ale potřeba číst přesně, co napsal. Do jednoho příspěvku shrnul šest možností pro Rangers: Connora Hellebuycka, Filipa Gustavssona, Mackenzieho Blackwooda, návrat Jonathana Quicka, Petra Mrázka a Jamese Reimera. U Mrázka jako jediného přidal informaci navíc, tedy že je připravený hrát. Formulace „podle mých informací“ (v originále „I’m told“) znamená zprávu z nejmenovaného zdroje, ne potvrzení klubu ani hráče.
Mrázek ani jeho agent se veřejně nevyjádřili. Lékařské potvrzení připravenosti chybí a žádný zdroj nemluví o nabídce, prohlídce ani zkušebním kontraktu. Zatím tedy platí, že se Mrázek objevil mezi spekulovanými jmény. Weekes ale hlavně zveřejnil informaci, že český brankář po operaci znovu stojí na startovní čáře.
Mrázek po operaci kyčle: čísla, která mluví proti, a status, který mluví pro
Poslední oficiální zpráva o Mrázkovi přišla od klubu Anaheim Ducks 18. února 2026. Klub oznámil, že brankář podstoupil operaci kyčle a sezona pro něj skončila. Za Kačery stihl jen deset zápasů s bilancí 3-5-0. Podle ligových statistik inkasoval v průměru 4,07 gólu na zápas a chytil 85,8 % střel, což jsou na brankáře NHL slabá čísla.
Kariérní bilance 183-181-40 s průměrem 2,87 gólu a úspěšností 90,5 % vypovídá o dlouholetém spolehlivém průměru. Mrázek nikdy nebyl elitní jednička, ale roky odolával tlaku NHL a s týmy jako Detroit, Carolina nebo Chicago chytal důležité zápasy.
Pro Mrázka mluví hlavně jeho smluvní status. Podle PuckPedie mu po sezoně 2025/26 skončil dvouletý kontrakt za zhruba 195 milionů korun s ročním zatížením platového stropu kolem 98 milionů. Je tedy nechráněným volným hráčem. Případný podpis by nebyl výměnou ani získáním z listiny nechráněných hráčů, klub by ho jednoduše angažoval a nemusel za něj nic dávat.
Zdravotní otazník ale nezmizí. Jde o čtyřiatřicetiletého brankáře po operaci kyčle, tedy kloubu, na kterém motýlkový styl stojí. Weekesovo „připravený hrát“ samo o sobě nenahradí klubovou lékařskou prohlídku. Podle nás bude právě ta rozhodovat, ať už o Mrázka projeví zájem Rangers, nebo kdokoli jiný.
Cena proti riziku: Mrázek, Hellebuyck, Quick a vlastní kluci
Při srovnání možností nám vychází, že nejlepší gólman není zároveň nejlepší volbou.
|Varianta
|Sportovní profil
|Co by stál
|Hlavní riziko
|Connor Hellebuyck
|Trojnásobný vítěz Vezinovy trofeje, 2024/25: 47 výher, úspěšnost 92,5 %
|Velký obchod, smlouva se zatížením kolem 195 mil. Kč ročně na další roky
|Dvě drahé dlouhodobé brankářské smlouvy v jednom klubu
|Jonathan Quick
|40 let, tři Stanley Cupy
|Nic, není na trhu
|Je v důchodu a pracuje jako funkcionář
|Petr Mrázek
|Veterán, 2025/26: 85,8 % v 10 zápasech
|Jen smlouvu volného hráče
|Zdraví po operaci kyčle, slabá poslední sezona
|James Reimer
|Veterán, 2025/26 v Ottawě: 14 zápasů, 88,6 %
|Jen smlouvu volného hráče
|Podobný profil jako Mrázek
|Dylan Garand
|Výborný start, malý vzorek
|Nic, je to vlastní hráč
|Nezkušenost s dlouhou sezonou NHL
Hellebuyck je největší lákadlo. V srpnu veřejně požádal Winnipeg o výměnu a jeho jméno se s Rangers spojuje samo. Ročník 2025/26 mu ale tolik nevyšel (v 57 zápasech chytil jen 89,5 % střel) a hlavně by s sebou přinesl drahou dlouhodobou smlouvu. Elliotte Friedman ze Sportsnetu přechod do New Yorku nečeká právě proto, že by se Rangers po Šesťorkinově návratu ocitli se dvěma drahými jedničkami.
Quick je romantická varianta. Po sezoně 2025/26 ukončil kariéru a v červenci se k Rangers vrátil jako ředitel rozvoje brankářů. Emily Kaplan z ESPN podle Daily Faceoff uvedla, že je v důchodu spokojený, ale podle jejích zdrojů by připadal v úvahu, kdyby ho klub požádal. Formální překážku nikdo nezmiňuje. Oficiální krok ale zatím také nikdo neučinil.
Tady přichází na řadu Mrázek. Podle nás není záchranným plánem Rangers, ale dává smysl ve chvíli, kdy New York nechce kvůli jedné ztracené Šesťorkinově sezoně obětovat budoucnost brankoviště. Klub by za něj nemusel dát žádné talenty ani volby v draftu, nezatížil by platový strop na roky dopředu a v nejhorším případě by posloužil jako pojistka na lavičce. Ve srovnání s Reimerem má podobnou cenu i profil. Pokud by ho klub zvažoval, rozhodl by stav kyčle.
Proč New York zatím sází na Garanda
Rangers zatím navenek nespěchají a mají proč. Den po Šesťorkinově zranění porazili Vancouver 6:2, o dva dny později Tampu 4:1. Garand proti Lightning zastavil 25 střel, vylepšil si bilanci na 5-0-1 a vyrovnal klubový rekord v rychlosti, s jakou brankář Rangers dosáhl pěti kariérních výher. Tým má po osmi zápasech bilanci 6-2-0 a doma vyhrál všech pět utkání, což se mu na startu sezony naposledy povedlo v ročníku 1990/91.
Trenér Mike Sullivan veřejně odmítl, že by dřívější poslání Garanda do AHL znamenalo nedůvěru, a mluví o jeho velké příležitosti. Dá se čekat, že klub chce s Garandem a Martinem vydržet do Korpisalova návratu a teprve pak vyhodnotit, jestli potřebuje posilu zvenčí.
Riziko nespočívá v okamžitém kolapsu, ale v únavě. Garand nikdy nenesl zátěž sezony NHL a jediný výpadek formy může během dvou týdnů změnit náladu v kabině i v kanceláři generálního manažera. V tu chvíli by na řadu mohl přijít volný veterán, který podle insidera může hned naskočit.
Rangers teď čeká série venkovních i domácích zápasů. Nejprve 15. října hrají v New Jersey, 17. října v Columbusu, 19. října doma s Anaheimem, tedy s Mrázkovým bývalým klubem, a 22. října v Torontu. Všechna utkání začínají v 19:00 místního času, v Česku tedy v noci kolem 1:00. Vybrané zápasy vysílají Nova a Prima, všechny jsou k dispozici na NHL.tv přes DAZN.
Mrázek zatím nikde nepodepsal a Rangers o něm veřejně nemluví. Každý další zápas, který Garand odchytá, ale ukáže, jestli New York vystačí s vlastními silami, nebo bude potřebovat volného veterána. Mrázkova šance tak závisí hlavně na tom, kdy se Garandovi přestane dařit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka