Odešel z Primy a hosté mu přestali zvedat telefon. Honza Dědek popsal, jak rychle v showbyznysu zjistíte, na koho se spolehnout

Šest let budoval talkshow, která každý týden přitahovala statisíce diváků. Pak přišel květen 2026, jediný e-mail z programového oddělení a najednou se ukázalo, že
část předem domluvených hostů „najednou nemá čas“. Moderátor Honza Dědek v rozhovoru pro Metro otevřeně popsal, jak přesun z velké komerční obrazovky na menší platformu funguje jako rentgen mezilidských vztahů. Někteří hosté závazek dodrželi, protože ho dali konkrétnímu člověku. Jiní zmizeli ve chvíli, kdy zmizela sledovanost. Proč z Primy neodešel sám, a co mu stanice skutečně nabídla
22. května 2026 oznámili tvůrci 7 pádů Honzy Dědka na sociálních sítích, že pořad na hlavním kanálu Prima končí. Mluvčí stanice Blanka Bumbálková potvrdila, že v novém podzimním schématu pro talkshow zkrátka nezbylo místo. Vedle Show Jana Krause a čerstvě nasazené talkshow U Adely se třetí formát stejného žánru do vysílací mřížky nevešel. Prima nabídla přesun na Prima Cool. Dědek odmítl.
vysvětlil v podcastu Čestmíra Strakatého jen pár dní po oznámení. „Přesunutí na menší kanál skupiny by znamenalo ztrátu publika, kvůli kterému jsme šest let pracovali,“
Poslední premiérový díl na Primě odvysílali 9. června 2026. Během šesti sezon pořad nasbíral průměrně kolem 400 tisíc televizních diváků týdně, na podzim 2025
měl naplánováno 68 rozhovorů s bezmála stovkou hostů. To všechno ze dne na den skončilo, a Dědek stál s telefonem plným kontaktů, které si najednou musel ověřovat znovu. Kdo zvedl a kdo přestal reagovat: anatomie showbyznysové loajality
Mechanismus byl prostý. Dědek měl na další měsíce domluvené hosty. Jakmile se rozneslo, že pořad opouští velkou komerční televizi, začal obvolávat. A odpovědi se rozpadly do tří kategorií: jedni řekli, že závazek dali jemu, a televizní dům je nezajímá.
Druzí se omluvili s tím, že se jim „změnil kalendář“. Třetí prostě přestali reagovat.
Jména těch, kteří couvli, Dědek veřejně neprozradil. Konkrétní příklad uvedl jen z opačného konce spektra, zpěvačku Moniku Absolonovou, která svůj slib dodržela bez váhání.
řekl v zářijovém rozhovoru pro Metro.cz. „Přišla kvůli mně, ne kvůli stanici,“
Proč zrovna přesun na menší kanál odhalí skutečnou povahu vztahů? Čísla mluví jasně. Hlavní kanál Prima měl v roce 2025 podíl 10,83 % v cílové skupině 15+.
Televize Seznam, kam pořad nakonec zamířil, dosahovala 2,05 %. V prime time byl rozdíl ještě drastičtější: skupina FTV Prima držela 26,58 %, Televize Seznam 2,03 %. Pro hosta, který přichází kvůli vlastní publicitě, je to propastný propad v dosahu. Pro hosta, který přichází kvůli moderátorovi, je to detail. Zdroj fotografie: Nextfoto Z obýváku ve Švandově divadle do Divadla Metro: co se změnilo a co zůstalo
3. září 2026 odstartovala nová éra 7 pádů na Televizi Seznam. Místo úterního slotu ve 21.35 teď pořad běží ve čtvrtek ve 21.30. Programátoři ho záměrně posunuli, aby se vyhnuli přímému střetu se Show Jana Krause, která po Dědkově odchodu obsadila jeho původní úterní čas na Primě.
Změnila se scéna. Ze Švandova divadla se štáb přestěhoval do komornějšího Divadla Metro, kde nový set připomíná stylizovaný obývací pokoj.
Změnila se znělka. Zmenšil se štáb. Dědek otevřeně přiznal, že přesun měl snížit produkční náklady. Televizní verze je padesátiminutový sestřih z plného dvouhodinového večera, jehož nezkrácenou podobu si předplatitelé pustí na platformách Herohero a Forendors.
Co se nezměnilo, je DNA pořadu.
zdůraznil Dědek v rozhovoru pro „Nechci ho omlazovat, nechci měnit typ hostů,“ Novinky. Právě to ho podle jeho slov přesvědčilo přijmout nabídku Seznamu. Lidé z kanálu jako první řekli, že respektují jeho publikum a nebudou do formátu zasahovat. Otec po padesátce s hypotékou: osobní pozadí profesního restartu
Celá situace dopadla na Dědka ve chvíli, kdy doma řešil úplně jiný druh zodpovědnosti. V dubnu 2025 se mu narodila dcera Jasmína Anna,
partnerka byla na mateřské a moderátor po padesátce najednou kalkuloval, z čeho rodinu uživí. Hypotéka, dítě, konec stabilního příjmu z velké televize: rovnice, která by leckoho paralyzovala.
Dědek ale zpětně mluví o tom, že ho pracovní otřes paradoxně nakopnul. Po šesti sezonách na jednom místě se tým podle jeho slov dostal do určitého stereotypu. Nový start (menší divadlo, menší štáb, větší dramaturgická volnost) vnímal jako šanci se nadechnout. A zároveň jako filtr, který mu ukázal, kteří lidé kolem něj stojí za něco víc než za vysílací čas na velké stanici.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová