Investor Brůna: Největší investiční riziko? Koupit si něco, čemu nerozumím

KOMENTÁŘ. Na finančním trhu přibývá ETF (Exchange-Traded Fund, burzovně obchodovaný fond, pozn. red.), které slibují pravidelný příjem přes deset procent ročně. Jejich popularita rychle roste. Objem těchto produktů se podle uváděných údajů během dvou let zvýšil z 320 milionů na 7,8 miliardy dolarů. Zní to skvěle. Ale vysoká výplata ještě neznamená vysoký výnos.
Deset procent ročně. Peníze každý měsíc na účtu. Kdo by to nechtěl? Jenže mám jednu otázku: Kolik z těch peněz jste skutečně vydělali a kolik jsou jen vaše vlastní peníze, které vám fond vrací?
Představte si, že investujete milion korun a fond vám každý rok vyplatí 100 tisíc. Máte pocit, že vyděláváte 10 %. Jenže pokud hodnota vaší investice současně klesá, může být realita úplně jiná. Na účet vám chodí peníze, ale vaše bohatství se nezvyšuje. Dokonce může ubývat.
Peníze zadarmo neexistují
Podívejme se na konkrétní příklady: Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF a Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF. Tyto fondy využívají strategii, při které prodávají opce na akciový trh a získávají za ně peníze. Z těch mohou financovat pravidelné výplaty investorům.
Má to ale háček. Fond se výměnou za příjem z opcí vzdává části možného zisku, když trh výrazně roste. A když akcie klesají, opční prémie nemusí ztráty zachránit. Neříkám, že jsou tyto fondy špatné. Ale musíte vědět, co kupujete a za co platíte.
Za roky investování jsem pochopil jednu věc. Nemusím rozumět všemu a nemusím investovat do každé novinky, která je právě populární. Investuji vlastní peníze. Proto chci vědět, odkud pochází můj výnos, co se může pokazit a jaká rizika podstupuji.
Když něčemu nerozumím, mám dvě možnosti. Nastudovat si to, nebo jít dál. Příležitostí bude vždy dost. Pravidelná renta může být skvělá. Ale nesmíme si plést peníze, které nám fond posílá, s penězi, které jsme skutečně vydělali.
Největší investiční riziko někdy není pokles trhu. Je to koupit si něco, čemu nerozumím, jen proto, že to slibuje 10 % ročně.
Do čeho investuji já
Než bych koupil takovou investici, zajímal bych se, kolik fond skutečně vydělává, kolik z toho vyplácí investorům a co se mezitím děje s hodnotou mé investice. To je pro mě mnohem důležitější než velké číslo v reklamě.
Rozhodující je celkový výnos včetně vyplacených peněz, změny hodnoty investice a nákladů. Samotná výše měsíční výplaty není důležitá, může jít jen o vrácení vlastní investice.
Proto dávám přednost pozemkům a hmotným investicím. Chci vlastnit něco, čemu rozumím, co má skutečnou hodnotu a co mi nikdo nemůže vzít jen tím, že změní podmínky finančního produktu. Ani pozemky, nemovitosti nebo drahé kovy nejsou bez rizika. Ale i za 10 let budou mít hodnotu.
Bohatství se pozná podle toho, kolik hodnoty skutečně vlastníte. A deset procent v reklamě? To je jen číslo. Majetek, který vám zůstane, je realita.