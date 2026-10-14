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Investor Brůna: Největší investiční riziko? Koupit si něco, čemu nerozumím

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Na finančním trhu přibývá ETF (Exchange-Traded Fund, burzovně obchodovaný fond, pozn. red.), které slibují pravidelný příjem přes deset procent ročně. Jejich popularita rychle roste. Objem těchto produktů se podle uváděných údajů během dvou let zvýšil z 320 milionů na 7,8 miliardy dolarů. Zní to skvěle. Ale vysoká výplata ještě neznamená vysoký výnos. Deset procent
profimedia-0992024265

profimedia-0992024265

Zdroj: Foto: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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