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WTA hrozí bankrot už příští rok. Slovenka Hantuchová tepe rozmazlené tenistky, zážitek se Šwiatekovou ji prý šokoval

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Podle zprávy deníku The Telegraph bude mít WTA na konci roku 2026 v pokladně asi 315 milionů korun. Za rok přitom prodělá přes 480 milionů.
WTA hrozí bankrot už příští rok. Slovenka Hantuchová tepe rozmazlené tenistky, zážitek se Šwiatekovou ji prý šokoval

WTA hrozí bankrot už příští rok. Slovenka Hantuchová tepe rozmazlené tenistky, zážitek se Šwiatekovou ji prý šokoval

Zdroj: Tatiana / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 13:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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