WTA hrozí bankrot už příští rok. Slovenka Hantuchová tepe rozmazlené tenistky, zážitek se Šwiatekovou ji prý šokoval

Rovnice je jednoduchá a nepříjemná. Pokud ženská tenisová tour bude dál ztrácet peníze stejným tempem jako letos, vyčerpá podle zprávy Telegraphu, kterou shrnul web Tennis Majors, hotovostní rezervy na podzim 2027. V den, kdy se o tom začalo psát, přitom vedení WTA rozesílalo zcela jiné zprávy: plný kalendář, rovné odměny pro muže a ženy na velkých turnajích a nový domov pro Turnaj mistryň v americké Charlotte. Do toho zapadá i ostrá kritika slovenské legendy Daniely Hantuchové, podle níž hráčky tlačí na vyšší odměny, ale ne vždy chápou, odkud se peníze berou. Podle nás nejde o otázku, jestli tenistky chtějí příliš. Rozhoduje, jestli ženský tenis stihne proměnit svou popularitu ve stabilní byznys dřív, než mu dojdou peníze na provoz.
Účet, který nevychází
Čísla, která zveřejnili novináři Telegraphu Simon Briggs a Sonia Twigg, na první pohled nepůsobí jako katastrofa, v souvislostech ale ano. WTA má podle nich koncem roku 2026 očekávat hotovost kolem 315 milionů korun. Provozní ztráta za stejný rok má dosáhnout zhruba 480 milionů. Rezerva tedy nepokryje ani jeden další rok stejného hospodaření.
Slovo bankrot je v tomto příběhu silné a je potřeba ho přesně vymezit. Zdroje nemluví o insolvenčním řízení ani o tom, že by tour oznámila konec. Mluví o vyčerpání hotovosti, pokud se nic nezmění. Právě v tom „pokud“ se ale skrývá celý problém. Modely, které po dvou letech nemají z čeho platit provoz, se v byznysu zpravidla nenechávají běžet dál. Mění se, a to obvykle bolestivě.
Nejde přitom o náhlý propad. Daňové podání WTA za rok 2024, dohledatelné v databázi ProPublica Nonprofit Explorer, ukazuje příjmy kolem 3 miliard korun, výdaje přes 3,1 miliardy a ztrátu zhruba 100 milionů korun. Už tehdy tedy tour utrácela víc, než vydělala. Za dva roky se schodek podle projekce Telegraphu zhruba pětinásobil.
Kde se díra vzala
Jednoho viníka nemá. Je to souběh několika tlaků, které se sešly ve stejné chvíli.
Prvním je propast vůči mužům. Podle Front Office Sports měla ATP za rok 2024 příjmy kolem 6,2 miliardy korun a skončila v přebytku přes 1,1 miliardy. WTA s polovičními příjmy skončila ve ztrátě.
|Rok 2024
|ATP
|WTA
|Příjmy
|cca 6,2 mld. Kč
|cca 3 mld. Kč
|Hospodářský výsledek
|přebytek cca 1,1 mld. Kč
|ztráta cca 100 mil. Kč
Druhým tlakem je konec části peněz od investiční společnosti CVC, která do ženského tenisu vstoupila. Jejich příliv má podle Telegraphu v roce 2027 skončit. Třetím jsou rovné odměny. Na některých kombinovaných turnajích, kde hrají muži i ženy současně, WTA podle zprávy sama dorovnává odměny, aby se ženy dostaly na úroveň mužů. Je to správný cíl, ale něco stojí.
Čtvrtým bodem je Turnaj mistryň. Dohoda se Saúdskou Arábií z roku 2024 počítala s finále v Rijádu na roky 2024 až 2026 a s odměnami kolem 320 milionů korun už v prvním ročníku, s dalším růstem v následujících letech. Letošní ročník se ale nakonec přesunul do kalifornského Indian Wells a pro roky 2027 až 2029 WTA vybrala Charlotte. Vlajková akce, která měla být finančním tahounem, tak hledá stabilní domov uprostřed nejtěžšího období.
Tour, která se nechystá umírat
Kdo by z čísel vyvodil, že WTA balí kufry, narazí na oficiální oznámení z 1. října 2026. Podle tiskové zprávy WTA ke kalendáři 2027 chystá tour na příští rok 55 akcí ve 26 zemích a teritoriích, včetně nové zastávky kategorie WTA 250 v Manile.
Hlavní novinkou je historický milník. Poprvé mají ženy dostat stejné odměny jako muži na všech kombinovaných turnajích kategorie WTA 1000. K Indian Wells, Miami, Madridu, Pekingu, United Cupu a všem čtyřem grandslamům se nově přidávají Řím, Kanada a Cincinnati.
Hráčky z první padesátky si navíc v kalendáři oddechnou. Povinných turnajů WTA 500 už nebude šest, ale čtyři; celkový základní závazek klesne na 14 akcí WTA plus čtyři grandslamy. Šéfka WTA Valerie Camillo k tomu uvedla, že organizace „naslouchala hráčkám“. Zároveň vzniká investiční fond pro turnaje (Tournament Investment Fund), který má cíleně podporovat vybrané trhy a pořadatele.
S Charlotte jde WTA ještě dál. Do města přesouvá i své globální sídlo a Camillo mluví o budování „skutečného domova“ pro finále i celou organizaci. Přímý komentář vedení k číslům z Telegraphu jsme v dostupných zdrojích nenašli. Strategie je ale čitelná: tour se neutlumuje, přestavuje se. Podle nás jde o sázku, že vyšší odměny a lepší produkt přitáhnou peníze dřív, než dojde hotovost. Odvážnou, ale s velmi krátkou dráhou na rozjezd.
Hantuchová: rozmazlenost, nebo neznalost byznysu?
Do debaty o penězích vstoupila Daniela Hantuchová větou, která se rychle rozšířila. V podcastu Livesport Daily řekla, že stížnosti hráček na podmínky a odměny jí „přijdou trochu jako rozmazlenost“. Tenistky podle ní „nedělají od čtyř od rána někde v dole“ a své šeky mají díky turnajům.
Konkrétní jména nepadla. Slovenka mluvila obecně o hráčkách WTA. A ve stejném rozhovoru jim v jedné věci dala za pravdu: cestování a náročnost kalendáře považuje za extrémní zátěž.
Starší rozhovor pro Forbes Slovensko z dubna 2024 ukazuje, odkud její pohled pochází. Hantuchová tehdy na turnaji v Madridu převzala roli, v níž měla zlepšovat vztahy mezi hráčkami, pořadateli, médii a fanoušky. Mluvila o mladé generaci, kterou formují sociální sítě, a o tom, že hráčky někdy chtějí víc peněz, ale hůř snášejí mediální povinnosti. Veřejné stížnosti podle ní mohou odrazovat sponzory, tedy právě ty, kdo odměny nakonec platí. Lidé na turnajích jí prý říkali, že „konečně to někdo řekl nahlas“.
V rozhovoru padlo i jméno Igy Świątekové, ovšem ne v roli terče. Hantuchová popsala, jak Polka jednou hrála zápas až do dvou hodin do rána a další program měla naplánovaný hned ráno. Byl to příklad špatné organizace, která hráčkám komplikuje život. Świątekovou i Arynu Sabalenkovou zároveň chválila za stabilní výkony. Vyjádření hvězd k její kritice se nám dohledat nepodařilo.
Její argument má tedy dvě roviny. V té první je na straně hráček: cestování, časová pásma a nesmyslné rozpisy jsou skutečný problém. Ve druhé jim vyčítá, že nevidí ekonomiku za svými šeky. A právě tahle druhá rovina dnes v kontextu čísel z Telegraphu zní jinak než před dvěma lety. Kdo tlačí na vyšší odměny, tlačí na organizaci, která už teď nemá rezervu.
Co to znamená pro Prahu, Ostravu a české hráčky
Dobrou zprávou je, že tuzemské turnaje zatím nic neohrožuje. Livesport Prague Open se letos hrál v kategorii WTA 250 od 20. do 26. července s dotací kolem 6 milionů korun. Vstupenky stály 200 až 700 Kč, permanentka 3 400 Kč a přenosy vysílala ČT sport. Ostrava Open má na oficiálním webu WTA vypsaný termín 31. ledna až 6. února 2027, opět jako WTA 250.
Menší turnaje jsou ale přesně tím patrem, kde by se případné škrty projevily nejdřív. Kdyby WTA musela šetřit, nabízí se škrtat v centrální podpoře pořadatelů, v odměnách mimo největší akce nebo v servisu pro hráčky níž v žebříčku. Grandslamy WTA neřídí, takže hvězdy jako Karolína Muchová nebo Barbora Krejčíková by krizi pocítily spíš zprostředkovaně. Hůř by na tom byly hráčky ze druhé a třetí stovky, pro které jsou turnaje typu Praha nebo Ostrava hlavním zdrojem příjmů. Proti tomu stojí nový investiční fond, který má podobné trhy naopak podpořit. Zda dosáhne i na střední Evropu, zatím jasné není.
Ženský tenis má v roce 2027 rovné odměny, plný kalendář a nové sídlo. Chybí mu jen čas. Za rok se ukáže, jestli si ho stihl koupit dřív, než prázdná pokladna rozhodne za něj.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář