Beckham se vedle basketbalového giganta Jao Minga cítil jako trpaslík. Rozdíl 46 centimetrů mluví za vše

Neděle 11. října 2026, The Venetian Arena v Macau, druhý zápas NBA China Games mezi Dallasem a Houstonem. V první řadě u palubovky sedí dva muži, které zná půlka planety. Fotograf agentury Reuters zmáčkne spoušť a vznikne snímek, který obletí sociální sítě rychleji než jakýkoli koš toho večera. Beckham, muž, který na fotbalovém hřišti nikdy nepůsobil drobně, vedle Jao Minga najednou vypadá jako kluk, kterého táta vzal na basket. Sám to nijak nekomentoval. Na Weibu jen napsal, že bylo skvělé vidět jeho přítele Jao Minga. Obrázek ale mluvil sám za sebe.
Půl metru, který kamera nezamaskuje
U fotek celebrit bývá podezřelá perspektiva, úhel objektivu nebo šikovně podložená bota. Tady žádný trik není. Oficiální profil Davida Beckhama na webu anglického svazu uvádí 183 centimetrů. NBA eviduje Jao Minga s výškou 229 centimetrů a váhou 141 kilogramů.
Rozdíl činí 46 centimetrů. Jinými slovy: Jao Ming je zhruba o čtvrtinu vyšší než Beckham. Kdyby se postavili vedle sebe, Beckhamova hlava by skončila někde v úrovni ramen Jao Minga.
A právě proto je snímek z hlediště tak vděčný. I vsedě, kdy se výškový rozdíl obvykle stírá, čnějí hlava i ramena Jao Minga vysoko nad anglickým fotbalistou. Vietnamský server VnExpress, který Reutersovu fotografii zveřejnil, popsal Beckhama jako „výrazně malého“. Fanoušci na sítích přidali přirovnání ke školákovi a k Davidovi vedle Goliáše. Nadsázka, samozřejmě. Ale s pevným číselným základem.
Kamarád, ne náhodný soused
Že spolu seděli zrovna tihle dva, nebyla náhoda. Beckham ve svém příspěvku na Weibu s krátkým videem z Macaa psal o „třetím dni v Macau“, o příteli Jao Mingovi a popřál štěstí oběma týmům do sezony. Tón byl pohodový, s emoji, bez náznaku, že by ho výškový kontrast nějak trápil. Na Instagramu podle dalších zdrojů mluvil o „starém příteli“.
Zjevně nešlo o první setkání. Už na China Games 2025 se v Macau u palubovky sešla podobná hvězdná sestava: Shaquille O’Neal, Jao Ming, Beckham a Jackie Chan. Odkud se oba muži znají, veřejné zdroje neuvádějí. Jao Ming se ke společné fotce veřejně nevyjádřil, podle popisů z hlediště se ale spolu během zápasu bavili a ochotně pózovali.
Beckham navíc v Macau nebyl jen jako divák. Jako globální ambasador společnosti Sands vystoupil v rámci charitativního týdne NBA Cares x Sands Cares v takzvaném NBA HOUSE, kde se objevil i bývalý hvězdný pivot Miami Chris Bosh, herečka Čang C‘-i a olympijská šampionka v rychlobruslení na krátké dráze Wang Meng.
Samotný zápas, mimochodem, vyhrál Dallas 132:115. Šlo už o 16. ročník NBA China Games, série, kterou liga v Číně odstartovala v roce 2004. Pro Houston měl návrat do Číny zvláštní váhu: právě Rockets si Jao Minga v roce 2002 vybrali jako jedničku draftu.
Obr i mezi obry
Kdo by si myslel, že v NBA je 229 centimetrů běžná výška, mýlí se. Průměrný hráč ligy měřil na začátku sezony 2024/25 podle ligového průzkumu zhruba 199,5 centimetru. Jao Ming tedy převyšoval průměrného kolegu o 30 centimetrů. Mezi lidmi, kteří se živí tím, že jsou vysocí.
Historicky patří do úzké skupiny nejvyšších hráčů, kteří kdy v lize nastoupili. Vyšší byli jen Rumun Gheorghe Mureșan a Súdánec Manute Bol, oba kolem 231 centimetrů. Stejně vysoký byl Shawn Bradley. Jenže na rozdíl od většiny těchto obrů nebyl Jao Ming jen raritou na lavičce. V NBA průměrně zaznamenával 19,0 bodu a 9,2 doskoku na zápas, opakovaně nastupoval v Utkání hvězd a dostal se do Síně slávy. Podle nás právě tahle kombinace mimořádné postavy a skutečné hvězdnosti dělá z jeho fotek s kýmkoli malou lekci proporcí.
Vedle Jao Minga by zmizel i Satoranský
Pro představu, jak velký Jao Ming je, není potřeba hledat v Anglii. Stačí vzít české basketbalisty, kteří NBA prošli nebo hrají na nejvyšší evropské úrovni.
|Hráč
|Výška
|Rozdíl oproti Jao Mingovi
|Ondřej Balvín
|217 cm
|−12 cm
|Vít Krejčí
|203 cm
|−26 cm
|Tomáš Satoranský
|201 cm
|−28 cm
|David Beckham
|183 cm
|−46 cm
I dvoumetrový Satoranský, který v české kabině patří k nejvyšším mužům, by vedle Jao Minga působil o poznání menší. Krejčí na tom není o moc lépe. Jen pivot Balvín by obstál se ctí, dvanáct centimetrů už fotka unese bez komického efektu. Beckhamovi chybí na Satoranského dalších 18 centimetrů, a v tabulce proto končí s velkým odstupem.
Přitom tentýž Beckham v dresu Manchesteru United, Realu Madrid nebo anglické reprezentace nikdy nepůsobil jako malý hráč. Ve 115 zápasech za Anglii byl tím, kdo velel a zahrával standardky, na které se dívaly stadiony. Že se z něj vedle Jao Minga stane měřítko, neříká nic o Beckhamovi. Všechno to říká o Jao Mingovi.
Další zastávky mezinárodního programu NBA míří tentokrát do Evropy: Paříž hostí zápas 14. ledna 2027, o tři dny později přijde na řadu Manchester. Další čínský termín zatím oficiální přehled ligy nepotvrzuje.
Kdo chce pochopit, co znamená 229 centimetrů, nemusí studovat statistiky. Stačí jedna fotka z první řady v Macau, na které jeden z nejslavnějších sportovců světa sedí, usmívá se a vypadá jako host u stolu, na který nedosáhne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta