Sucho odhalilo na obří přehradě Hracholusky zatopené obce, bunkry i starý sad

Částí přehrady protéká uprostřed jen malý potůček. Všude okolo je jen vyschlé dno. Neobvyklá situace láká k návštěvě přehrady řadu turistů, kteří se teď mohou procházet po dávno zatopených místech. Voda je v dolní části přehrady u hráze. Ale i tam vznikly v důsledku poklesu hladiny široké pláže. Nedostatek vody komplikuje život nejen místním obyvatelům a mnohým chatařům, kterým na některých místech vyschly jejich studny, ale i provozovatelům kempů a ubytovacím zařízením. Tam stále hlavně o víkendech přijíždí spousta klientů. Kdo nemá hluboké vrty, ten je nyní bez vody.
Vodní nádrž Hracholusky na řece Mži byla postavena v letech 1959 až 1964. Tehdy se zcela zatopily a zanikly dvě celé vesnice. První jsou Dolany, kde bylo zbouráno a zatopeno 23 domů, druhou byly Těchoděly s 11 staveními. Dále byla zatopena spodní část obce Butov, která leží v údolí řeky. Podle databáze Zaniklé obce padlo 140 objektů, mezi nimi sedm vodních mlýnů a hydroelektrárna. Pozůstatky domů leží 17 až 25 metrů pod hladinou a jsou vyhledávané potápěči. Vidí tam základy budov, obvodové zdi, sklepy a studny.
„Objevily se tu pařezy, zbytky stromů, které uřezali v půlce. Ale někteří lidé už je vytahali. Původní majitelka prvního dolanského domu, která má poblíž chatu, mi říkala, že tam viděla kmeny z jejich sadu,“ řekla třiaosmdesátiletá Marta Výduchová, jejíž rodiče měli v Dolanech statek. Zbytky zdí tam podle ní vidět nejsou, protože Dolany byly zbourané najednou a stoprocentně, ty zůstaly jen v zatopené obci Těchoděly.
Podle Výduchové nemají teď lidé v chatové oblasti u bývalých Dolan vodu ve studnách.
„Mají ji jenom tam, kde jsou čtyřicetimetrové vrty, ale lidé s (kopanými) studnami od deseti do 13 metrů jsou bez vody,“ uvedla. Vyšší hladina přehrady podle ní vodu ve studních zvedá. „Teď je ale tak o šest metrů níže proti normálu. Takový stav nebyl desítky let,“ uvedla. Lodě jsou až 30 metrů od břehu.
„Každý hned vidí, že je v přehradě málo vody,“ řekl Ondřej Bacho, starosta Úlic, další obce u přehrady. Pár lidí ve vesnici pocítilo pokles hladiny ve studních, některým dala vodu obec. Bacho se domnívá, že nízká hladina v přehradě souvisí s úbytkem vody ve studních. Nedostatek vody komplikuje provoz kempů
Problémy s nedostatkem vody se samozřejmě týkají i turistických středisek, protože hladina ve studních kopíruje hladinu přehrady.
„Kdo nemá vysloveně hloubkové vrty, dostatečně hluboké, tak má problém. My máme dva vrty hluboké 60 a 80 metrů a jednu studnu. Všechno máme elektronicky hlídané a můžeme tedy reálně říct, že ve studni už jsme byli na minimu. Ale ty dva vrty nám vlastně zachraňovaly provoz kempu. Důležité je mít také velkou zásobní nádrž na vodu, která eliminuje ten nízký přítok. Měli jsme v zásobníku načerpáno 30 kubíků vody a to nám umožnilo přežít a zvládnout sezónu. Poslední týden jsme měli v zásobníku už jen 20 procent rezervy, což je pro nás zásoba na tři dny,“ říká Vladimír Čech, zástupce provozovatele Kempu Keramika.
Do kempu přijíždějí návštěvníci i na podzim.
„Každý víkend máme plno. Ve všední dny je návštěvnost nižší a díky tomu se nám podaří doplnit zásobníky a zvládáme tak spotřebu vody bez problémů. Velkou část našich hostů tvoří rybáři a máme zde různé firemní akce. V současné době samozřejmě všichni čekáme na déšť a doufáme, že už brzy zaprší,“ dodal Čech. Vodohospodáři snížili odtok
„Jsme tak 4,5 až pět metrů pod stavem, kde bychom v této době chtěli být,“ řekl Karel Zelenka, dispečer Povodí Vltavy v Plzni, závodu Berounka. Aktuální přítok do vodní nádrže je kolem 0,89 metru krychlového za vteřinu a odtok činí zhruba 1,5 metru krychlového (1500 litrů). „Je to na základě mimořádné manipulace. Požádali jsme 23. září krajský úřad o snížení odtoku kvůli velmi nepříznivé hydrologické situaci i vzhledem k dalším prognózám meteorologů. V předběžném opatření nám hned vyhověli, vodoprávní řízení běží,“ řekl. Současný odtok umožňuje odebírat průměrné povolené objemy vody.
Řeka Mže je prakticky jediný přítok do nádrže. Podle dispečera se stále drží na historických minimech pro tuto dobu.
„Stav vody je stále velmi nepříznivý, teď je na 22 procentech dlouhodobého měsíčního průtoku,“ dodal.