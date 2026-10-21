V Praze budou kvůli havárii bez vody desítky tisíc lidí

V Praze budou kvůli havárii bez vody desítky tisíc lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Praze budou kvůli havárii bez vody desítky tisíc lidíZdroj: Pražské vodovody a kanalizace
Článek byl publikován 21.10.2026 04:24
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