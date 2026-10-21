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V Praze budou kvůli havárii bez vody desítky tisíc lidí

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Kvůli havárii vodovodního řadu v Praze 8 budou v hlavním městě bez vody desítky tisíc lidí. Oprava začne dnes okolo desáté večer, hotovo by mělo být ve čtvrtek dopoledne.
V Praze budou kvůli havárii bez vody desítky tisíc lidí

V Praze budou kvůli havárii bez vody desítky tisíc lidí

Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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