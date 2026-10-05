Vltavskou kaskádu stále trápí nedostatek vody, pontony na Slapech jsou na suchu

Vltavskou kaskádu stále trápí nedostatek vody, pontony na Slapech jsou na suchuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vltavskou kaskádu stále trápí nedostatek vody, pontony na Slapech jsou na suchuZdroj: Marie Goliášová
Článek byl publikován 05.10.2026 05:00
Městská část Praha 18 prostřednictvím svého oficiálního facebookového profilu vyzvala veřejnost k pomoci...
Pražští policisté pátrají po svědcích konfliktu mezi řidičem osobního auta a mladistvým koloběžkářem, při...
Pražští hasiči zasahují u požáru samoobsluhy na sídlišti Dědina v Praze 6. Kvůli rozsahu události vyhlásili...
Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní akce, debaty nebo slavnostní odhalení pamětní...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →