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Vltavskou kaskádu stále trápí nedostatek vody, pontony na Slapech jsou na suchu

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Slapská přehrada začala před měsícem postupně upouštět vodu. Důvodem jsou mimořádně nízké přítoky do Vltavské kaskády a dlouhotrvající sucho. Podívejte se, jak to aktuálně na Slapech vypadá.
Vltavskou kaskádu stále trápí nedostatek vody, pontony na Slapech jsou na suchu

Vltavskou kaskádu stále trápí nedostatek vody, pontony na Slapech jsou na suchu

Zdroj: Marie Goliášová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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