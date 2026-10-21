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Na Pražském hradě bude výstava zdarma. Turistům ukáže dlouho tajené místnosti, kam nikdo nesměl

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Jízdárna Pražského hradu zpřístupní od 22. října 2026 do 17. ledna 2027 výstavu Design pro Václava Havla zdarma. Vedle prezidentské pracovny představí předměty, které provázely proměnu Hradu po roce 1989. Na vybrané komentované prohlídky je potřeba rezervace.
AI ilustrace. Obecná smyšlená scéna, nikoli autentická fotografie výstavy ani jejích exponátů.

AI ilustrace. Obecná smyšlená scéna, nikoli autentická fotografie výstavy ani jejích exponátů.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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