Na Pražském hradě bude výstava zdarma. Turistům ukáže dlouho tajené místnosti, kam nikdo nesměl

Prezidentské sídlo se neproměňuje pouze velkými stavebními zásahy. Jeho podobu vytváří také nábytek, uniformy, sklo nebo předměty určené pro oficiální setkání. Právě tuto vrstvu Havlova působení přibližuje výstava připravená Pražským hradem a Designblokem k jeho nedožitým devadesátinám. Návštěvníkům nabízí pohled na prostředí, v němž prezident pracoval, a na autory, kteří mu pomáhali měnit jeho výraz. Hlavním exponátem je pracovna navržená Bořkem Šípkem.
Pracovna se vrací po více než dvaceti letech
Šípek interiér navrhl v letech 1993 až 1994. Po demontáži v roce 2003 byl uložen u soukromého sběratele a nyní se díky výstavě znovu vrací na Pražský hrad. Soubor tvoří pracovní stůl, komoda a knihovna doplněné židlí italského designéra Maria Belliniho. Není to tedy pouze osamocený stůl vystavený bez souvislostí. Právě uspořádání celku umožňuje vnímat pracovnu jako prostředí každodenní prezidentské práce.
Další předměty ukazují, jak se návrhářská práce uplatňovala v různých situacích. Vedle Šípkovy židle Olga budou k vidění uniformy Hradní stráže a prezidenta od Theodora Pištěka nebo reprezentační jídelní servis Jiřího Laštovičky. Organizátoři uvádějí také Havlovu bustu od Michala Gabriela a návrh létající levhartice. Výstava se přitom záměrně soustředí na design, nikoli na úplný přehled architektonických úprav Hradu.
Předměty ukazují i Havlův vztah k veřejnému prostoru
Kurátorkami jsou Andrea Běhounková a Jana Zielinski. Záměrem je představit Havla také prostřednictvím věcí, kterými se obklopoval a jejichž podobu ovlivňoval. Pro návštěvníka může být právě toto spojení osobního výběru a státní reprezentace nejzajímavější. Jinou úlohu plní pracovní nábytek, jinou uniforma a jinou servis při oficiálním stolování. Společně ale ukazují, že podoba instituce vzniká i prostřednictvím předmětů, které na běžné prohlídkové trase snadno zůstanou stranou pozornosti.
Výstava patří do širšího programu připomínajícího Havlův odkaz. Festival věnovaný živému Havlovu odkazu, pořadatelem označený Havel ALIVE!, zahrnuje také debaty, filmy, divadlo a vzdělávací programy. Jednotlivé akce se konají na různých místech a mají vlastní podmínky návštěvy. Bezplatný vstup na tuto výstavu proto nelze automaticky vztahovat na celý kulturní program nebo všechny návštěvnické objekty Hradu.
Bezplatná návštěva začíná podle aktuálního kalendáře 22. října
Výstava byla nejprve součástí festivalového Designbloku od 7. do 11. října. Následující bezplatná etapa je v aktuálním kalendáři Pražského hradu i na přehledové stránce Designbloku uvedena od 22. října 2026 do 17. ledna 2027. Starší tiskové materiály uváděly o den dřívější začátek. Při plánování návštěvy je proto vhodné vycházet z nynějšího programu, nikoli ze zářijového oznámení nebo původních festivalových údajů.
Zájemci o podrobnější výklad mohou zvolit komentovanou prohlídku. Na 3. listopadu je oznámena prohlídka s Janou Zielinski od 17:00, s odhadovanou délkou 45 až 60 minut a srazem ve foyer Jízdárny. Vstup je zdarma, pořadatel však požaduje předchozí rezervaci. Běžnou otevírací dobu bezplatné etapy je třeba před návštěvou ověřit v aktuálních informacích Hradu. Hodiny uvedené pro festivalový Designblok nelze automaticky přenést na celé následující období.
hrad.cz, designblok.cz