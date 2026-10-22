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Strupovitost jabloní a hrušní: Problém, s nímž se bojuje právě v říjnu

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Díváte se na úrodu jablek či hrušek a plody se vám tak nějak nezdají? Možná to bude tím, že jsou napadené strupovitostí. Tato nepříjemná choroba dokáže minimálně vizuálně plody hodně poznamenat. Stačí se na ně podívat a spatříme na první pohled tradiční hnědé skvrny nevábného vzhledu. Strupy na slupce vznikají z jednoho prostého důvodu. Strom je zasažen houbou, která zapříčiní nerovnoměrný vývoj samotných plodů. Časem se problém může rozšířit natolik, že zničí v podstatě celou úrodu. Řešit je třeba tuto chorobu už nyní. My se podíváme ale i na ostatní aspekty, které se strupovitosti týkají.
Strupovitost jablek

Strupovitost jablek

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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