Strupovitost jabloní a hrušní: Problém, s nímž se bojuje právě v říjnu

Díváte se na úrodu jablek či hrušek a plody se vám tak nějak nezdají? Možná to bude tím, že jsou napadené strupovitostí. Tato nepříjemná choroba dokáže minimálně vizuálně plody hodně poznamenat. Stačí se na ně podívat a spatříme na první pohled tradiční hnědé skvrny nevábného vzhledu. Strupy na slupce vznikají z jednoho prostého důvodu. Strom je zasažen houbou, která zapříčiní nerovnoměrný vývoj samotných plodů. Časem se problém může rozšířit natolik, že zničí v podstatě celou úrodu. Řešit je třeba tuto chorobu už nyní. My se podíváme ale i na ostatní aspekty, které se strupovitosti týkají.
Preventivní opatření proti strupovitosti jako základ
Velmi důležité je především předcházení strupovitosti. Nejde o nijak složitá opatření, která bychom nemohli poměrně jednoduše učinit.
Shrabání listí po stromy
Není nic jednoduššího. Houba způsobující strupovitost přežívá právě v listí na zemi. Ve vlhkém prostředí se jí daří dobře. Na podzim je tudíž zapotřebí veškeré listí shrabat a odstranit z dosahu stromu. Houba (Venturia inaequalis v případě jabloní, Venturia pirina u hrušní) je poměrně odolná. Napadené listí určitě nepatří do kompostu. Ideální je bio odpad.
Pravidelný řez jabloní
Pozor na příliš hustou korunu stromů. Nedostatečný průchod vzduchu nahrává nejen strupovitosti, ale i mnohým jiným houbovým chorobám.
Správná výsadba stromů
Už v momentu výsadby stromu bychom měli myslet na to, jak bude vypadá poté, co se mu podaří vyrůst. Stromy by si neměly stínit a dotýkat se. Opat pak špatně proudí vzduch podobně jako u nestříhaných stromů.
Další péče o stromy
Zapomenout nelze ani na správné hnojení, dostatečnou zálivku a vápnění stromů. Jen díky správné péči o strom bude nakonec konkrétní jabloň nebo hrušeň dostatečně vitální.
Strupovitost hrušní: Foto Chat Day
Na postřiku záleží
Rozhodně se vyplatí soustředit se i na postřik samotných stromů. Ten je ale třeba řešit až na jaře. Aplikuje se před kvetením stromů a také do dvou týdnů po jejich odkvetení. Celkem jde o 4 dávky, a to každých 14 dní. Ideální je kombinovat přípravky s postřiky proti padlí, které ohrožuje ovocné stromy také.
Tip: Pozor i na padlí. Výborně funguje octový roztok.
Odrůdy náchylné na strupovitost jsou jasné
Některé jabloně a hrušně jsou na strupovitost mnohem náchylnější. Jmenovat bychom mohli třeba odrůdy jako:
- Golden Delicious,
- Jonagold,
- Spartan,
- Idared.
Naopak náchylné ke strupovitosti nejsou:
- Topaz,
- Selen,
- Goldstar,
- Rubinola
- či Melodie.
Zdroje info: Autor, Meta, https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-13273-strupovitost-jabloni,https://www.ireceptar.cz/zahrada/jablone-hrusne-pece-30001009.html
Strupovitost jabloní: Náhledové foto Chat Day
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