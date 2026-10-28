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Řepný kvas: Domácí elixír, který si zamilujete

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Řepný kvas je fermentovaný nápoj, který si můžete připravit i doma. Všechny suroviny už pravděpodobně mít budete, takže se nemusíte bát, že budete muset shánět nevšední ingredience. Jeho barva je krásně růžovočervená, pochutnáte si na kořeněném aroma a nakyslé chuti. Pokud rádi objevujete nové chutě a chcete svůj jídelníček obohatit o další zdravé ingredience za pár korun, řepný kvas je vaší odpovědí.
Řepný kvas

Řepný kvas

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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