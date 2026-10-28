Řepný kvas: Domácí elixír, který si zamilujete

Řepný kvas je fermentovaný nápoj, který si můžete připravit i doma. Všechny suroviny už pravděpodobně mít budete, takže se nemusíte bát, že budete muset shánět nevšední ingredience. Jeho barva je krásně růžovočervená, pochutnáte si na kořeněném aroma a nakyslé chuti. Pokud rádi objevujete nové chutě a chcete svůj jídelníček obohatit o další zdravé ingredience za pár korun, řepný kvas je vaší odpovědí.
Řepný kvas je jednoduchý na přípravu
Na přípravu jedné dávky si nachystejte
jednu středně velkou červenou řepu, jeden až dva stroužky česneku, tři kuličky nového koření, jeden až dva bobkové listy, necelou lžíci soli a jeden litr převařené vody. Nejprve řepu důkladně omyjte a nakrájejte na malé kostičky nebo tenké plátky. Čím menší kousky zvolíte, tím snadněji se z nich budou do nálevu uvolňovat barviva a chuťové látky. Připravenou řepu vložte do čisté sklenice, přidejte oloupaný česnek, nové koření, bobkový list a sůl. Vše zalijte převařenou vodou, kterou jste nechali úplně vychladnout. Řepa by měla být ponořená. Sklenici překryjte víčkem, ale nedotahujte ho napevno, aby mohl při kvašení unikat vznikající plyn. Nádobu postavte na teplé místo mimo přímé sluneční záření. Každý den obsah čistou lžící opatrně promíchejte. Dbejte na čistotu pomůcek a pravidelně kontrolujte vzhled i vůni nálevu. Pokud se objeví plíseň, neobvyklý zápach nebo jiné známky kažení, nápoj nekonzumujte. Foto: Pixabay
Tip: Připravte si nakládanou řepu na polský způsob Za 10 dnů je hotovo
I když obecně platí, že na řepném kvasu si budete moci pochutnat už za 10 dní, pravdou je, že přesná doba se může měnit.
Závisí totiž na tom, jaká je okolní teplota prostředí a jak probíhá fermentace celkově. Nebojte se nápoj ochutnat – jakmile vám bude chuť vyhovovat (počítejte s tím, že je nakyslá) a nepozorujete žádné známky kažení, tekutinu sceďte a přelijte do čistých lahví. Nápoj by měl mít výraznou červenou barvu. Uzavřený nápoj uchovávejte v chladničce, kde se kvašení zpomalí. Při správné přípravě a skladování může vydržet přibližně měsíc, někdy i déle, vždy však záleží na hygieně a průběhu fermentace. Řepný kvas a zbylá řepa
Řepu, kterou scedíte, nevyhazujte.
Využijte ji například do řepného salátu, přidejte ji k zelenině nebo ji zkuste použít jako základ pomazánky. Z jedné várky tak získáte hned dvě dobroty. Jen nezapomeňte, že i zbylou řepu je potřeba správně uchovávat a při jakýchkoli známkách kažení ji vyřadit.
Jak pít řepný kvas
Řepa obsahuje vlákninu, folát, draslík a další živiny. Pokud chcete nápoj vyzkoušet, začněte menším množstvím, například několika doušky, a sledujte, jak vám vyhovuje. Postupně můžete porci upravit podle vlastní tolerance. Nemusíte ho pít nalačno ani dodržovat pevný rozvrh ranních a večerních dávek. Protože jde o fermentovaný nápoj, může být kyselejší a citlivějšímu trávení nemusí vyhovovat.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Chat Day
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