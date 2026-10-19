Středočeský kraj mění po dvaceti letech logo

Středočeský kraj se po více než dvaceti letech dočká nového loga a vizuální identity. Vítězný návrh vzešel z otevřené soutěže organizované odbornou organizací Czechdesign, do níž se přihlásilo 35 grafických ateliérů a designérů z České republiky a Slovenska. Autorkami nového konceptu jsou grafické designérky Adéla Vorbová a Klára Hegerová.
Nové logo staví na propojení dvou symbolů: srdce a tlačítka play. Srdce odkazuje na geografickou polohu kraje, který leží v samém středu republiky a obklopuje Prahu, ale také na lidský rozměr veřejné správy. Tlačítko play pak zosobňuje pohyb vpřed, inovace a digitalizaci. Výsledkem je symbol, který autorky popisují jako „srdce, které se dává do pohybu".
Návrh vědomě navazuje na dosavadní barevnost kraje, tradiční červená a modrá ze znaku dostaly modernější odstíny. Součástí identity je také autorské písmo Matter od české písmolijny Displaay Type Foundry. Kraj na něj v rámci soutěže získal kompletní licenci, což podle organizátorů představuje dlouhodobou úsporu veřejných financí.
Příprava soutěžního zadání nebyla záležitostí jen jedné strany. Na identifikaci hodnot a vizí regionu se podíleli zástupci koalice i opozice společně s krajskými úředníky. Hejtmanka Petra Pecková to vysvětluje tak, že od počátku usilovali o identitu, se kterou se ztotožní celý kraj bez ohledu na stranickou příslušnost. Workshopy ukázaly, že kraj postrádá jeden sjednocující symbol nebo památku, a proto se rozhodli vsadit na obyvatele a emoce.
O vítězném návrhu rozhodovala pětičlenná porota. Vedle hejtmanky Peckové a radního Václava Švendy ji tvořili tři nezávislí odborníci: Tereza Saitz, Miroslav Roubíček a Zuzana Burgrová. Do finálového kola postoupily kromě vítězného dua také studio Mr Meadow a designér Tomáš Cikán.
Spoluautorka konceptu Klára Hegerová popsala, že kraj vnímaly jako živý organismus s nejmladší populací v republice a chtěly vytvořit značku, která nebude statická. Symbol play v srdci pro ně představuje schopnost uvádět věci do pohybu a proměňovat nápady v konkrétní projekty. Adéla Vorbová doplňuje, že je bavilo hledat rovnováhu mezi lidskostí a technologickým pokrokem, přičemž srdce vyjadřuje domov a komunitu, zatímco tvar play tlačítka dává celku moderní rytmus.
Součástí nové identity je také krajský merch postavený na hravých slovních hříčkách využívajících skutečné názvy středočeských obcí, kterých je v kraji celkem 1 144. Na propagačních předmětech se tak objevují slogany jako „Středočeský kraj s vámi počítá: Tři Dvory, Čtyřkoly, Pětipsy a Šestajovice" nebo „Středočeská žena je: Zlatá, Čistá, Ostrá."
Za organizační zajištění soutěže zaplatil kraj Czechdesignu 517 tisíc korun bez DPH. Vítězky obdržely odměnu jeden milion korun, která zahrnuje povinnost vytvoření podrobného grafického manuálu. Na jeho zpracování mají přibližně osm měsíců.
Oficiální přechod na novou vizuální identitu je naplánován na 1. ledna 2027. V první vlně se změny dotknou digitální komunikace, dokumentů a grafik na sociálních sítích. Kompletní přechod by měl být dokončen do tří let.
Zdroj: Středočeský kraj