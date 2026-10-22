Víkendové počasí se pokazí. V neděli dorazí déšť, na horách může i sněžit

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počasí
Článek byl publikován 22.10.2026 12:12
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Čtvrteční ráno přineslo na silnici II/141 mezi Volarami a Prachaticemi vážnou nehodu. Krátce po osmé hodině...
Společnost Saint-Gobain Sekurit AGR CZ zprovoznila v České Lípě nové distribuční centrum o rozloze 11 800...
Univerzita Hradec Králové přišla o svého rektora. Jan Kříž zemřel ve středu 21. října po dlouhodobé nemoci,...
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