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Středočeskou firmou roku 2026 je KM Robotics ze Strančic, vyrábí stavební roboty

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Krajské kolo prestižní soutěže Volkswagen Firma roku 2026 a Moneta Živnostník roku 2026 má své středočeské vítěze. Titul nejlepší firmy si odvezla společnost KM…
hala-prumysl-sklad

hala-prumysl-sklad

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:00

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