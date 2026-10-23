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Strčte zápalky do květináče: rostliny budou zdravější

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Pokojové rostliny dokážou zútulnit každý prostor. Aby vám vydržely co nejdéle v dobré kondici, je potřeba se o ně patřičně starat a chránit je před škůdci a chorobami. K tomu vám může posloužit starý trik, který používaly již naše babičky. Potřebovat k němu budete pouze obyčejné zápalky.
Zápalky

Zápalky

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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