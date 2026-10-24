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Zlatá z Tokia si naběhla na pořádný malér. Falešný lékařský recept jí vynesl šestiletý trest

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Na maratonské trati dokázala porážet světovou konkurenci, před antidopingovými vyšetřovateli ale Ruti Agaová neuspěla. Dvaatřicetiletá etiopská běžkyně, která v roce 2019 ovládla prestižní maraton v Tokiu, dostala šestiletý zákaz činnosti. Nejenže měla pozitivní dopingový test, ale následně se pokusila zakázanou látku vysvětlit lékařským receptem, který se ukázal jako falešný.
Zlatá z Tokia si naběhla na pořádný malér. Falešný lékařský recept jí vynesl šestiletý trest

Zlatá z Tokia si naběhla na pořádný malér. Falešný lékařský recept jí vynesl šestiletý trest

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 08:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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