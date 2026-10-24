Márquez spadl, všem ujel a vyhrál sprint. Jeho největší soupeř havaroval a zlomil si zápěstí

Ještě při kvalifikaci vypadal Marc Márquez jako jezdec, který si pořádně zkomplikoval den. Na mokrém Phillip Islandu havaroval hned na začátku rozhodující části, musel se vrátit do boxů a pokračovat na náhradním motocyklu. Jenže přesně ve chvíli, kdy ostatní čekali, zda vůbec stihne zajet konkurenceschopné kolo, předvedl jeden z nejvýraznějších kvalifikačních výkonů posledních let.
Španělský jezdec Ducati zajel čas 1:34,203 a svého bratra Álexe porazil o neuvěřitelných 1,494 sekundy. Na poměry MotoGP, kde se o startovních místech často rozhoduje v setinách, to byl obrovský rozdíl. Johann Zarco na třetím místě zaostal ještě o devět tisícin více.
Tím ale Márquezovo australské představení teprve začalo. Ve sprintu o několik hodin později vyhrál z pole position a v šampionátu přeskočil Jorgeho Martína.
Kvalifikace, v níž druhému místu nestačilo ani být rychlý
Phillip Island přivítal jezdce mokrou tratí a proměnlivými podmínkami. Márquez při prvním útoku na čas ztratil kontrolu nad motocyklem, upadl a musel vyměnit stroj. Takový začátek může kvalifikaci prakticky zničit, protože zbývá méně času na zahřátí pneumatik, správné nastavení i čisté kolo.
Márquez však po návratu dokázal zajet čas, na který nikdo jiný nenašel odpověď. Jeho finální pokus byl nejrychlejší ve všech čtyřech sektorech okruhu. Bratr Álex zajel druhý nejlepší čas a oba se tak postavili do první řady. Výkon měl i symbolický rozměr: letošní závod je poslední australskou Grand Prix MotoGP na Phillip Islandu před plánovaným přesunem do Adelaide.
Na startu sprintu ovšem čekal ještě mnohem těžší soupeř než stopky. Jorge Martín, který se před sobotním programem držel na čele šampionátu, startoval ze čtvrtého místa a velmi rychle se dostal za Márqueze.
Souboj o první místo se několikrát obrátil
Sprint se jel na suchém povrchu, přestože kvalifikaci ovlivnil déšť. Martín se okamžitě pustil do souboje a během úvodních kol dokázal Márqueze třikrát předjet. Jezdec Ducati mu ale pokaždé odpověděl a oba soupeři tlačili tempo až na hranici možností.
V osmém kole přišel okamžik, který závod i boj o mistrovský titul zásadně změnil. Martín v rychlé pasáži ztratil kontrolu nad Aprilií a tvrdě havaroval. Ze sprintu odstoupil a musel být vyšetřen v lékařském centru. Následně se potvrdila zlomenina pravého zápěstí; lékaři ho pro nedělní Grand Prix označili za nezpůsobilého ke startu.
Márquez poté dotáhl sprint k vítězství. Za ním dojel Álex Márquez, třetí místo získal Fabio Di Giannantonio. Bratři Márquezové tak zopakovali první dvě pozice z kvalifikace, ale tentokrát už s reálnými mistrovskými body na kontě.
Z náskoku dvou bodů je ztráta deseti
Před Austrálií měl Martín před Marcem Márquezem dvoubodový náskok. Sprint obrátil pořadí: vítěz získal dvanáct bodů, jeho soupeř po pádu žádný. Márquez se tak dostal do čela světového šampionátu s 365 body a desetibodovým náskokem.
Nedělní závod může rozdíl ještě zvětšit, protože Martín v něm kvůli zranění nepojede. Současně ovšem není správné předčasně tvrdit, že je o titulu rozhodnuto. V kalendáři zbývají další podniky a zdravotní stav jezdce Aprilie může ovlivnit i jeho účast v příštím závodě v Malajsii. Rozsah této komplikace bude jasnější až podle dalších vyšetření a rozhodnutí týmu.
Sobotní příběh proto není jen další Márquezovou ukázkou rychlosti. Začal pádem v kvalifikaci, pokračoval ohromujícím pole position a vyvrcholil vítězstvím v závodě, v němž se jeho největší soupeř zranil. Pro Ducati je to ideální sportovní výsledek, pro celý šampionát ale také nepříjemná ztráta přímého souboje dvou největších kandidátů na titul.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Márquez wins Australian MotoGP sprint and retakes championship lead [2], MotoGP – Official Australian GP sprint classification [3], MotoGP – Márquez from crash to pole in Australia [4], Autosport – Márquez wins sprint as Martín crashes [5].