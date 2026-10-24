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Márquez spadl, všem ujel a vyhrál sprint. Jeho největší soupeř havaroval a zlomil si zápěstí

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Marc Márquez prožil na Phillip Islandu jeden z nejdramatičtějších dnů sezony MotoGP. V mokré kvalifikaci nejprve havaroval, pak přesedl na náhradní motocykl a získal pole position s náskokem téměř půldruhé sekundy. O několik hodin později vyhrál sprint a převzal vedení v mistrovství světa. Jeho přímý soupeř Jorge Martín totiž po tvrdém pádu nedokončil závod a kvůli zlomenému zápěstí nenastoupí ani do nedělní Grand Prix.
Márquez spadl, všem ujel a vyhrál sprint. Jeho největší soupeř havaroval a zlomil si zápěstí

Márquez spadl, všem ujel a vyhrál sprint. Jeho největší soupeř havaroval a zlomil si zápěstí

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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