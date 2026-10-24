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Velký kvíz o 30 případech majora Zemana: Podle 10 otázek se ukáže, kdo opravdu zná slavné epizody

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Dnes jsme si připravili kvíz o jednom z nejkontroverznějších seriálů československé televize. Zkuste, co všechno víte o majoru Zemanovi a jeho třiceti případech.
Fotografie ze seriálu 30 případů Majora Zemana

Fotografie ze seriálu 30 případů Majora Zemana

Zdroj: Foto: Jiří Komárek / České televize, 30 případů Majora Zemana, díl Vyznavači ohně
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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