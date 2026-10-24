Velký kvíz o 30 případech majora Zemana: Podle 10 otázek se ukáže, kdo opravdu zná slavné epizody

Dnes jsme si připravili kvíz o jednom z nejkontroverznějších seriálů československé televize. Zkuste, co všechno víte o majoru Zemanovi a jeho třiceti případech.
Málokterý seriál se v Česku vrací do debat s takovou pravidelností. Pro část diváků jsou to hlavně kriminální příběhy, slušně vystavěné napětí, řemeslně pevná režie a herci, které nešlo přehlédnout. Jiní u stejného díla vidí především propagandistický projekt, který měl vedle vyprávění také přerovnat pohled na poválečné dějiny. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, který se zaměřuje na různé případy majora Zemana.
Major Zeman a třicet let Československa
Seriál se natáčel v letech 1974 až 1979 v Československé televizi. Režisér Jiří Sequens dostal zadání, které bylo i na tehdejší velkou televizi hodně rozmáchlé: odvyprávět třicet poválečných let, kdy na jeden rok připadal jeden případ a jeden díl. Hlavním hrdinou měl být Jan Zeman, příslušník SNB, který se z čekatele postupně vypracuje výš.
Kriminální linka byla ovšem jen tou nejviditelnější vrstvou. Tvůrci sahali i do skutečných policejních spisů a výslechových protokolů. Některé epizody tak měly základ v reálných kauzách, ovšem převedených do dobově žádoucího výkladu. Skutečnost v těchto případech nezůstávala nedotčená. Musela zapadnout do oficiální komunistické verze dějin.
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Česká televize dnes u seriálu výslovně připomíná „otisk normalizační propagandy“ a upozorňuje, že pořad je pevně svázaný s dobou svého vzniku. Přesto se na obrazovkách pořád objevuje a publikum si nachází dál. Nejen mezi těmi, kteří ho sledovali už při premiéře.
O seriálu se dá se mluvit kriticky, a často se tak také mluví, ale jednu věc mu upřít nejde: i po desetiletích umí znovu otevřít debatu o normalizaci, která jinak ve veřejném prostoru leckdy rychle zmizí. Seriál má dokonce vlastní fanklub. U takto zatíženého díla je to zvláštní, ale nepřehlédnutelný detail.
Proto jsme připravili kvíz. Můžete si v něm ověřit, jestli víte, které skutečné případy se propsaly do jednotlivých epizod či co se v různých epizodách řešilo. Tak pojďme na to.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Česká televize, Totalita.cz
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