Zámečníci nechtějí, abyste o tomto triku věděli: Stačí ždibec lepidla za pár korun a dveře jsou zachráněny. Jak vytáhnout zlomený klíč ze zámku? Rychlý trik s tavným lepidlem vyřeší velký průšvih
Určitě to představuje noční můru každého majitele domu či bytu
Vracíte se domů po náročném dni v práci, zasunete klíč do zámku, otočíte a najednou cvak! V ruce vám zůstane pouze hlava klíče, zatímco jeho zbytek vězí hluboko v cylindrické vložce. Zlomení klíče se stává o dost častěji, než si většina lidí myslí. Běžným viníkem bývá únava materiálu – klíče se totiž často vyrábějí z měkčích slitin mosazi nebo niklu, které se časem opotřebují. Když se k tomu přidá zatuhlé mazivo, prach a drobné nečistoty uvnitř mechanismu, katastrofa je na světě. Místo abyste okamžitě volali drahého zámečníka, vyzkoušejte pozoruhodně účinný trik s tavnou pistolí nebo obyčejnými kancelářskými potřebami.
První pomoc s tavným lepidlem: Postup krok za krokem
Tavná pistole se schovává v koutě dílny téměř každého kutila. Při šikovném použití se promění v dokonalého zachránce, který vytáhne zlomený úlomkem ven bez poškození vložky.
Tip : Salát na podzim. Ještě je čas, vypěstujete ho. Foto: Pixabay Jak správně postupovat, abyste si situaci ještě nezhoršili?
1. Nechte lepicí pistoli s tavnou tyčinkou pořádně roztopit.
2. Na odlomenou část klíče, kterou držíte v ruce, naneste opravdu jen drobnou kapičku lepidla. Extrémně záleží na množství – obří kapka by se rozstříkla okolo a zablokovala celý mechanismus!
3. Přiložte ulomenou část zpět do klíčové dírky přesně proti uvězněnému úlomku.
4. Přitlačte a podržte spoj pevně po dobu 10 až 20 sekund, aby lepidlo ztuhlo.
5. Pevnou a klidnou rukou zatáhněte směrem k sobě. Úlomek přilne ke zbytku klíče a vyjede z vložky ven.
Pozor na zásadní rizika! Tento způsob nikdy nezkoušejte u zámků zapalování u aut ani u hluboko zaseknutých klíčů. Pokud by se tavné lepidlo nateklo do stavítek a pružinek uvnitř zámku, vložku nenávratně zničíte a oprava se prodraží.
Zdroje info: Autorka, https://www.fantasticservices.com/blog/how-to-get-a-broken-key-out-of-a-lock/, https://www.ovendoorglue.co.uk/broken-key-extraction-tips Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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Zámečníci nechtějí, abyste o tomto triku věděli: Stačí ždibec lepidla za pár korun a dveře jsou zachráněny first appeared on Naše zahrada.