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Jako na orloji. Jeden tam a druhý sem

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Dennívýzva
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Docela nerada píšu smutné články, už kdysi dávno jsem se za to omluvila a slíbila, že dál už to bude buďto veselejší, nebo si to radši nechám pro sebe. Ale když jsem si tuhle četla komentáře ke svým předchozím článkům, řekla jsem si, že tohle vám ještě asi dlužím.
Jako na orloji. Jeden tam a druhý sem

Jako na orloji. Jeden tam a druhý sem

Zdroj: IMG-20250424-053312.jpeg
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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